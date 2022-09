Pedro García y el regreso de Jefferson Farfán: “Alianza Lima tendría que cuidar a su ídolo. Entró, pero no jugó”

El periodista se refirió a la situación física e imagen que dio la 'Foquita' en el clásico del fútbol peruano. (Video: Movistar Deportes Perú)

Sin duda, la noticia de los últimos días en el fútbol peruano ha sido el ingreso de Jefferson Farfán en el Alianza Lima vs Universitario de Deportes. Durante la semana pasada se había comentado mucho sobre la posibilidad de que el atacante tenga minutos en el clásico, un tema que en el programa Al Ángulo de Movistar Deportes descartaron por información de primera mano. En ese sentido, el periodista Pedro García criticó al club ‘blanquiazul’ por no cuidar a su ídolo y dio a entender que, si bien ingresó al campo en la derrota de su equipo, no tuvo incidencia en el juego.

“Qué lindo hubiera sido ver a Jefferson ingresar al partido, independientemente del resultado, a meter un pase en profundidad, con toda su estampa de ‘crack’, a pelear una bola por arriba y ganarla, a sacar un remate, en buen estado haciendo lo que ha hecho toda su carrera. En el clásico, era el retorno de un futbolista, no solo de Alianza Lima, sino del Perú porque nos ha llevado a un Mundial y todos queremos”, fueron sus primeras palabras.

Sin embargo, consideró que el regreso del delantero no era lo ideal para este encuentro. “Lamentablemente no se dio porque ese no era Jefferson. Su retorno fue apresurado. En rigor, estuvo en la cancha, ingresó, pero no jugó. ¿Alguien lo vio jugar?”, cuestionó al panel.

De la misma manera, el comunicador espera que este no haya sido su último partido y pueda, con una mejor preparación, terminar de la mejor manera su carrera de acá a unas semanas. “Espero que en un futuro próximo recupere distancia, su peso y pueda jugar, posiblemente en octubre, en el mes de los milagros, un regreso oportuno digno de él”, sostuvo.

Postura ante polémica con Diego Rebagliati

Cabe mencionar, que en el pasado jueves 1 de setiembre, Pedro García y el mencionado comentarista protagonizaron una llamativa escena, pues este último dio la ‘primicia’ de que Jefferson Farfán no iba a jugar ante los ‘cremas’, algo que el también reportero respondió con una obviedad al asunto. Ante esta situación, aclaró el porqué de su postura.

“A Diego (Rebagliati) le dijo el jueves que no jugaba y no había manera. ¿Qué pasó entre el jueves de noche y el viernes que se decide que concentre? No tiene sentido. Ese capricho, que no sabemos de quién fue, ha generado que Jefferson sea víctima de lo que ha pasado. Alianza Lima tiene un ídolo y tendría que haberlo cuidado. No se merecía ofrecer esa imagen”, indicó.

Para finalizar, señaló que si la determinación para que la ‘Foquita’ ingresara al compromiso fue del propio futbolista, los dirigentes o el comando técnico tenían que haberlo impedido, dada la versión física que exhibió. “Si esto fue por decisión de Farfán, el club no tendría que haberle hecho caso. Me dolió verlo así en la cancha, lo lamenté por él”, concluyó.

Y es que la entidad ‘victoriana’ dio indicios en los primeros días de la semana pasada de que Farfán podría ser una de las novedades en este crucial cotejo. De hecho, subieron videos y fotos a sus redes sociales mostrando su regreso a los entrenamientos junto a sus compañeros y recordando sus goles en clásicos anteriores.

Lo cierto, es que a ‘Jeffry’ se le vio subido de peso y aún vivo con el tema de la rodilla izquierda, pues calentó pocos minutos antes de ingresar al campo y realizaba ejercicios con una banda elástica para preparar su pierna. Sin embargo, no tuvo incidencia en el resultado. Sobre todo, tomando en cuenta de que el marcador iba 2-0 a favor de Universitario y restaba poco tiempo para que culminara el encuentro.

