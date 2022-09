‘Puma’ Carranza y la “revancha” de Universitario en el clásico ante Alianza Lima: “Nos hicieron disfrutar”

El exfutbolista 'crema' destacó la actuación de Polo, Succar, Rugel y Guivin (Video: GOLPERU)

José ‘Puma’ Carranza valoró la victoria de su exequipo Universitario de Deportes en el segundo clásico del año 2022. Ante la expectativa por revertir el trágico resultado 1-4 durante el primer encuentro de los rivales históricos, el exjugador enfatizó que “el fútbol da revancha”, y desarrolló su opinión, con más detalle, para las cámaras de GOLPERU.

“El fútbol es esto, lo más lindo. El rendimiento de todos fue un gran partido, para diez puntos. Bien ‘Chiquitín’ y (Andy) Polo, nos hicieron disfrutar. Entró bien (Leonardo) Rugel. Lo mismo con Murrugarra. Todos jugaron muy bien. Fue un partido completo. (Jordan) Guivin estuvo excelente”, fueron las palabras del exjugador de 58 años que, además de haber militado en las filas ‘merengues’, es considerado un histórico aficionado al club.

El excentrocampista también realizó un apunte sobre las decisiones arbitrales, pues para él, fueron completamente desacertadas y dejaron entrever cierta preferencia en el estadio Matute. “Jugaron muy bien y demostraron lo que es la sangre ‘crema’ en momentos difíciles. El árbitro no dijo nada, dejó pasar muchas cosas. A (Alexander) Succar lo botan cuando él no es malcriado, es una persona disciplinada y buen chico, no faltó el respeto como lo hicieron en nuestra casa (estadio Monumental). No hay que olvidarnos. Es lamentable lo hecho por dos o tres desadaptados con Vilca y el otro profesor. Esto no puede ser”, apuntó el ‘Puma’.

El delantero puso el segundo de los 'cremas' por Torneo Clausura de Liga 1. (Video: GOLPERU).

“Cuando perdimos (clásico del torneo Apertura 2022) hicieron como si fuera la final del mundo. Nosotros estamos acostumbrados a jugar finales. Las definiciones siempre las ganamos y ahora, con su público y todo, hicimos un gran partido”, señaló con énfasis el exdeportista, teniendo en cuenta que, con este triunfo, el conjunto ‘estudiantil’ entra a la competencia por el título Clausura.

Con este resultado, Universitario trepó hasta la casilla 5 del Torneo Clausura con 17 puntos, lo mismo que tiene Alianza Lima (6°), pero con mejor diferencia de gol. Eso sí, los ‘blanquiazules’ tienen un partido pendiente frente a Melgar.

Por último, Carranza se refirió a la polémica aparición de Jefferson Farfán durante los últimos minutos del cotejo. “Farfán es un crack. Lo respeto, nunca le ha faltado el respeto a los jugadores de la ‘U’ y lo podría hacer, se vistió como siempre lo es”, resaltó el ‘Puma’ en la misma de las incidencias durante el clásico.

El delantero ingresó en el clásico del fútbol peruano a poco del final en Matute. (Video: GOLPERU).

Próximos partidos de Universitario

- Sport Boys vs Universitario: domingo 11 de setiembre a las 15:30 horas.

- Universitario vs Atlético Grau: sábado 17 de setiembre a las 19:00 horas.

- Alianza Atlético vs Universitario: domingo 2 de octubre (hora por definir).

- Universitario vs Carlos A. Mannucci: 5 de octubre (hora por definir).

Dato: De los últimos cinco clásicos, los tres primeros concluyeron con victoria para la ‘U’ y los dos posteriores, fueron liquidado con victoria para Alianza Lima. El Clausura 2022 contó con el triunfo de Universitario, lo que coloca al club ‘merengue’ como el más ganador, de clásicos, en los últimos tres años.

