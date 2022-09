Jorge Murrugarra afirmó que triunfo frente a Alianza Lima fue sacrificio de todo el equipo de Universitario

El pivote conversó con la prensa local y brindó su análisis desde el campo de juego (Video: GOLPERÚ)

Jorge Murrugarra, centrocampista de Universitario de Deportes, analizó la victoria de su equipo desde la cancha. Para él, la fórmula para llevarse los tres puntos a casa, en calidad de visita y ante su histórico rival, fue el aporte individual para formar un solo objetivo colectivo. “El tema fue que estuvimos muy juntos. En el medio (de la cancha), estuvimos juntos y presionamos juntos. Creo que nos sacrificamos mucho. Alexander Succar, Andy Polo, Alberto Quintero y todos nos ayudaron en la marca. Me quedo con el sacrificio de todo el equipo”, sustentó el futbolista de 25 años para las cámaras de Código Fútbol en GOLPERÚ.

“Por una parte, ponían como favorito a Alianza. El grupo estaba firme y unido, nos preparamos de la mejor manera para afrontar este partido. Si bien es cierto, ahora poco a poco estamos subiendo en la tabla y este partido nos ayuda mucho a seguir afrontando lo que viene”, agregó respecto a la actuación del conjunto ‘estudiantil’ en el estadio Matute.

El pivote de la escuadra ‘merengue’ también se refirió a la polémica celebración de Succar, quien fue expulsado del cotejo después de anotar el 0-2 para la ‘U’. “Son momentos del partido donde uno decide qué hacer (celebrar). Tenemos que dar la vuelta a la página porque se vienen más partidos y tenemos que pensar en lo que viene”, afirmó convencido en que su equipo destacará las próximas jornada del torneo Clausura de la Liga 1 2022. “Paso por paso. Alianza era un rival directo, lo bueno es que los tres puntos se quedaron con nosotros. Ahora viene Sport Boys, ya tenemos que pensar en ellos desde mañana. Sabemos que todos los rivales son duros”, añadió con la mente puesta en los ‘rosados’ y el encuentro del domingo 11 de setiembre a las 15:30 por la jornada 11 del Descentralizado.

Alexander Succar anotó el segundo gol de Universitario sobre Alianza Lima.

Con la expulsión del ‘Tanque’, Universitario suma una importante baja en el ataque. “Todos los jugadores somos importantes. Los que han estado en banca o lo que no han estado en lista, cuando lo entran, lo hacen bien. Me alegra el partido que tuvo Rugel. Veo como se entrena y me da gusto que haya hecho gol”, afirmó Murrugarra, teniendo en cuenta que existe un equipo formado y capaz de aportar en todas las posiciones del campo.

‘Murru’ también comentó sobre Carlos Compagnucci, entrenador del combinado ‘crema’, quien valoró la victoria pero enfatizó en no descuidar el proceso de cara a competir por el título del Clausura. “Después del partido, nos felicitó a todos. Pero que igual tenemos que seguir corrigiendo errores. En todo partido tenemos que comenzar a corregir, entre semana, y equivocarnos lo menos posible”

Por último, sobre la integración de Luis Urruti a la plantilla de jugadores, el futbolista natal de Lima dio un alcance de lo que podría ocurrir durante las próximas semanas. “Para mí, está muy cerca de volver. Ya se mete en la mayoría de trabajos de nosotros. No sé muy bien cuándo pero yo creo que ya pronto. Él ayuda mucho al equipo”. Cabe resaltar que ‘Tito’ afronta un contexto de recuperación, pues sufrió una dura lesión durante la quinta jornada del torneo Apertura. Su diagnóstico fue una rotura de ligamentos de la rodilla, por lo que fue operado de inmediato en su país natal, Uruguay. Cinco meses después, como lo mencionó Murrugarra, el delantero estaría próximo a volver en lo que queda de la campaña 2022.

Universitario enfrentó a Deportivo Municipal por la fecha 5 del Torneo Apertura de la Liga 1

