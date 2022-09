Julián Zucchi vuelve a los programas de competencia y será parte de ‘Esto es Bacán’

Julián Zucchi será parte de 'Esto es Bacán'. (Instagram)

Julián Zucchi se mantuvo alejado de la televisión desde su salida de ‘Combate’ junto a su pareja Yidda Eslava. Actualmente, ambos tienen una familia y se han dedicado por completo al arte y al cine.

Uno de los hechos que dio la vuelta a la farándula fue que el argentino y su esposa invirtieron todos sus ahorros e hipotecaron su casa para financiar su primera película que, se convirtió en un éxito e incluso se encuentra en Netflix.

Pero, aunque habían comentado que en algún momento tuvieron una propuesta para ser parte de ‘Esto es Guerra’, ambos se mostraron fieles al lugar dónde se conocieron y sellaron su amor. Sin embargo, recientemente sorprendió con estas fotografías.

A través de las redes sociales de ‘Esto es Bacán’, se dio a conocer el ingreso de Julián Zucchi al programa que se daría la siguiente semana. Según se vio, fue Zumba quien llegó a saludarlo y le entregó una camiseta del equipo rojo para finalmente decirle: “Te espero el próximo sábado”. Aunque no se ha comentado más sobre el tema, se ha generado gran expectativa.

Por otro lado, uno de los nuevos ingresos al programa para la siguiente semana es la bailarina Isabel Acevedo. La popular ‘Chabelita’ también fue convocada para el programa y será parte del reality con corte de ayuda social.

Nicola Porcella podría ingresar al programa

Luego del estreno de ‘Esto es Bacán’, más de un exchico reality se pronunció en sus redes sociales y es que aunque muchos dieron un paso al costado en el programa, el estilo de ayuda a la gente ha llamado la atención.

Uno de los que se pronunció fue Nicola Porcella. El popular ‘capitán histórico’ se encuentra residiendo en México desde hace un par de años, por lo que en más de una oportunidad ha descartado volver a ser parte de ‘Esto es Guerra’.

Pero, al ver el formato del programa de Willax, no dudó en pronunciarse y abrió la posibilidad de volver a Perú para competir. Fue un usuario que le consultó en su cuenta de Instagram si iría al espacio de Gian Piero Díaz y Rossana Fernández Maldonado.

“Claro que iría porque, por lo poco que sé, todo está amarrado a una ayuda social y me encanta la idea”, escribió. Incluso, etiquetó a Gian Piero Díaz, Rossana Fernández Maldonado y al productor del programa.

Sin embargo, estas declaraciones fueron tergiversadas por Andrea Arana, conductora de ‘Un Día en el Mall’. La joven aclaró que este formato no paga a ninguna de las figuras por lo que dejó entrever que el exguerrero solo estaría buscando que le paguen un boleto de avión y un ostentoso cheque para aparecer en televisión.

“Mi querido Nicola, yo siento dentro de todo que tú estás buscando que te manden un pasaje hasta México para que te vengas a Perú. Quiero decirte que todos vamos como invitados, aquí nadie cobra, mi rey, si estás esperando un cheque así con muchos ceros en tu cuenta, pues déjame decirte que eso no va a suceder”, sentenció.

Casi de inmediato, Porcella se tomó un tiempo y aclaró en sus redes sociales que no tenía, ni tiene, intención alguna de cobrar cuando se trata de ayuda social, por lo que le aclaró lo que había manifestado.

“Hace tiempo no respondo, pero explíquenle a la “conductora” que dije que iría de invitado para ayudar al caso social y que no necesito que nadie me pague un pasaje, me va muy bien por acá. Moraleja, nunca más hablar de algo de ahí”, escribió adjuntando un pantallazo del programa de Willax TV.

