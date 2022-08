Nicola Porcella no cierra la posibilidad de volver a Perú y ser parte de ‘Esto es Bacán’

Nicola Porcella no cierra la posibilidad de ir a Esto es Bacán.

Nicola Porcella ha dejado en claro en más de una oportunidad que su futuro está en México. Incluso, ha descartado volver a los programas reality en el Perú y también a las telenovelas. Pero, cuando fue consultado por ‘Esto es Bacán’ cambió de opinión y sorprendió con su respuesta en redes sociales.

Mediante su cuenta de Instagram, el modelo abrió su popular ‘caja de preguntas’ para dejar que sus seguidores le hagan algunas consultas respecto a su vida privada o su carrera profesional. Pero, una de ellas es la que ha llamado la atención.

Un desconocido usuario le escribió: ‘Si te invitan a ‘Esto es Bacán’, ¿irías?’. De inmediato, el influencer contestó y dejó abierta la posibilidad de volver a Perú, si de una obra social se trata.

“Claro que iría porque, por lo poco que sé, todo está amarrado a una ayuda social y me encanta la idea”, escribió. Incluso, etiquetó a Gian Piero Díaz, Rossana Fernández Maldonado y al productor del programa.

Nicola Porcella habla de Esto es Bacán. (Instagram)

Con esto, dejó entrever que podría volver a Perú, pero solo sería cuestión de esperar que sea convocado con el programa. Con esto no descarta volver a ser un chico reality en nuestro país.

Marcó distancia de sus examigos de Perú

Hace unas semanas, a través de sus redes sociales, Nicola Porcella se refirió a las amistades que perdió luego de que fuera retirado de la televisión peruana. Como se recuerda, el modelo se vio envuelto en más de un problema legal luego de ser involucrado en la ‘fiesta del terror’.

Desde entonces, tomó vuelo a México y reinició su vida en el país azteca, sin embargo hubo más de uno que le dio la espalda. Por ello es que, a través de las preguntas en Instagram, dejó en claro que hubo muchos que no lo apoyaron en un momento complicado.

Por ello, señaló que no tiene ni la más mínima intención de retomar la amistad con aquellos que nunca estuvieron cuando lo necesito. Así lo dejó claro con un extenso mensaje en su cuenta de Instagram.

“Dicen que los amigos se ven en las malas y no en las buenas. Y es verdad, cuando estuve mal mis ‘amigos’ nunca me llamaron a ver si podía pagar el colegio de mi hijo, si podía pagar mi casa o si estaba bien. Jamás me dijeron: ‘Nicola, hay que buscar la forma de que vuelvas a trabajar’, sabiendo que me hago cargo de gran parte de mi familia”, señaló al inicio.

Nicola Porcella hace extensa publicación en Instagram.

Finalmente, señaló que ahora tiene una mejor situación laboral en un país diferente, lo que lo hace sentir más feliz de sus logros.

“Hoy en día gracias a Dios me está volviendo a ir bien, con mucho trabajo y sacrificio lo estoy logrando. Tengo que agradecer lo que me pasó porque me abrió los ojos y me hizo ver que los verdaderos amigos son contados con los dedos de una mano. Ya a todos lo que se fueron y ahora quieren volver. Gracias, pero ahí nomas. Yo no perdono, ni olvido así que de lejitos estamos bien”, sentenció. Cabe precisar que nunca se aclaró el motivo de este mensaje.

SEGUIR LEYENDO