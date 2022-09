César Acuña y La Libertad, el bastión que no está dispuesto a perder en las próximas elecciones

César Acuña, el líder de Alianza para el Progreso, nuevamente en el ojo de la tormenta por filtración de audios durante reunión con su bancada del Congreso.

Una nueva imagen de César Acuña fue revelada por Epicentro TV. El empresario ha postulado antes a la presidencia de la República y hoy es candidato al gobierno regional de La Libertad por su partido Alianza Para el Progreso (APP), a quien pretende proteger a través de la presidenta del Congreso, Lady Camones. El portal periodístico dio a conocer un César Acuña estratégico, pero temeroso, nunca antes visto en el escenario político. “Ese proyecto de Alto Trujillo me va a favorecer a mí” , “me sacan ese dictamen de la comisión esta semana y la próxima lo agendan en el pleno. Y aquí nadie se cuelga de este proyecto, el que tiene la bancada soy yo” , dice firmemente en una reunión con congresistas de su bancada. El Alto Trujillo se convirtió en la ciudad más preciada para la carrera política de Acuña aunque, tras la difusión de esos audios, este personaje fue declarado como persona no grata.

El dueño de la Universidad César Vallejo parece estar preocupado. Guarda silencio mientras escucha a las parlamentarias Lady Camones, Mery Acuña y Magaly Ruiz, además del asesor Jorge Gonzáles. El hombre tiene en mente hablar las “estrategias” que empleará para favorecer su candidatura a las ERM 2022. Trujillo parece ser su as bajo la manga y sus legisladores los aliados.

“Tengo un proyecto que tienen que sacarlo estos días, el Alto Trujillo, que es estratégico . [...] el proyecto de Alto Trujillo es un sueño de hace 30 años. Saben que tiene 120 mil electores [...] Ahorita el Ejecutivo nos ha dado la pelota, va a ser gol porque ahorita realmente el distrito es por el Ejecutivo. Es lo justo, es el mecanismo porque si el ejecutivo envía el proyecto, hay presupuesto, más bien cuando lo hace el Congreso, créase el distrito, eso no va a salir pues, está engañando. Entonces ahorita ese proyecto de Alto Trujillo me va a favorecer a mí ”, indica el empresario en el polémico audio que involucra a la también presidenta del Congreso de la República.

El plan de Acuña es atribuirse la creación del distrito para tener aquellos miles de votos a su favor y alcanzar el gobierno regional. Los parlamentarios escuchan las indicaciones del “presidente”, como lo llaman. El excandidato continúa brindando indicaciones. El ingeniero reafirma que se trata de un proyecto a su favor.

“Esta semana tienen que sacar el dictamen de la comisión de Descentralización, que lo manden y la semana que viene entra al pleno y la siguiente se va Lady y entrega la ley a Trujillo. Aquí estamos acordando lo que es la agenda, la estrategia para ayudarme a mí. Esta semana Lady dice sáquenme el dictamen de este proyecto”, menciona Acuña.

Pero la necesidad del postulante lo lleva a querer asegurarse de que el proyecto se materializará y plantea acudir, incluso, a parlamentarios de otras bancadas. “¿Quién está en la comisión de Descentralización?”, pregunta el líder de la UCV. “Diana González de Avanza País”, le responden. La congresista Magaly Ruiz, aparentemente comprometida con la realización del proyecto, propone acudir a Gonzáles para garantizar la aprobación del dictamen a favor de la creación del distrito. “La idea es que hablemos con Diana, tú estás en la Mesa Directiva, que hagamos todo rápido y podamos hacer el dictamen” , agrega la legisladora.

La iniciativa de Ruiz parece ser de agrado para el empresario, pero, nuevamente, César Acuña deja en claro que la creación del distrito es un acto político cuyo objetivo es beneficiar únicamente a su candidatura. Por tal motivo, pide a sus cómplices no incluir al alcalde en el proyecto.

“Lo que hay es que evitar que se cuelguen del proyecto. Acá no es el alcalde, acá es APP [...] No hay que permitir que se cuelguen de nuestro proyecto [...] mira, va a venir el alcalde y se va a llevar los laureles él. Entonces, es un acto político , aquí no hay alcalde, aquí es el Congreso. Y quien va a sacar la ley no es el alcalde”. “... mira yo voy a hacer un alto ahí yo me voy a comprometer. Yo voy a ser el gestor, no el alcalde. Porque la bancada no la tiene el alcalde, no tiene APP, lo tengo yo” , explica seriamente.

Órdenes y presuntos delitos

Pero el creador de Alianza Para el Progreso parece haberse olvidado las competencias de los legisladores, pues omitió en su totalidad que los congresistas no están sujetos a mandato imperativo y les dejó como “tarea” la aprobación del dictamen de la Comisión de Descentralización. “Tenemos que ser políticos, todo está planificado, primero es está reunión, yo… esta semana tarea para ustedes [...] Me sacan ese dictamen de la comisión esta semana y la próxima lo agendan en el pleno y aquí nadie se cuelga de este proyecto. El que tiene la bancada soy yo”, afirma.

La preocupación de César Acuña por la situación de APP en la crisis política es notoria. En un nuevo audio publicado por EpicentroTV, el ingeniero reconoce que el Congreso de la República es una de las instituciones con más rechazo a nivel estatal. Recuerda que más del 80% de los peruanos desaprueban la gestión del actual parlamento y pretende buscar la forma de que su bancada no forme parte de esta figura negativa para la ciudadanía.

Una de las primeras medidas que se le ocurre es deslindar de Pedro Castillo por las seis investigaciones fiscales que acumula y la implicancia de su familia en presuntas organizaciones criminales. El empresario plantea presentar una moción de vacancia presidencial para que los peruanos crean que no blinda al presidente de la República.

En una conversación donde participa Luis Valdez, secretario general de Alianza Para el Progreso, el líder de la UCV asegura que es necesario utilizar a la región de La Libertad para que su organización política no desaparezca. “Mira, se pierde la región La Libertad, chau, chau, chau, APP”, señala. Sin embargo, lo que el ingeniero no sabía era que, con la difusión de estos audios, la propia región norteña le daría la espalda.

“El presidente del Frente de Defensa de los intereses de Alto Trujillo ante los acontecimientos ocurridos donde se trafica con los intereses y necesidades de nuestro pueblo de Alto Trujillo para satisfacer intereses políticos particulares a favor de una candidatura , expresamos: Declarar a César Acuña Peralta como traidor al pueblo de Alto Trujillo, a sus dirigentes populares y a sus autoridades locales que fueron los gestores de todo este proceso de distritalización de Alto Trujillo al escucharse en el audio que desconoce hasta la gestión del alcalde y sus dirigentes”, se lee en un comunicado de esta zona perteneciente al distrito El Porvenir, ubicado en la región La Libertad.

“Ante ello, el pueblo de Alto Trujillo organizado levanta la voz para decir APP nunca más y convoca a una gran movilización popular el día domingo 4 de setiembre en la Plaza de Armas de Alto Trujillo para manifestar nuestro rechazo a estas actitudes nocivas para los intereses de Alto Trujillo en su natural deseo de ser distrito”, menciona el documento.

Pero Acuña no brindó importancia a lo sucedido. Para el empresario, lo que señaló en la reunión con sus congresistas se trata de un objetivo político que tenía. “¿Qué hay de malo en representar anhelos de un pueblo de cien mil habitantes que quiere ser distrito como Alto Trujillo y tomar la decisión política de impulsar ese sueño a través de la bancada de APP? Basta de guerra sucia y sacar las cosas de contexto con medios ilegales”, escribió en su cuenta de Twitter.

La Libertad, el ‘bastión’ de los Acuña

En los audios que son de dominio público, César Acuña es claro al manifestar que no deben relacionarlo con el presidente Pedro Castillo y que estos 34 días que restan para las elecciones municipales son “clave, clave, clave”.

“Para salvar el partido. Si yo no procedo, no ganan, entonces chau, APP. Mira, se pierde la región La Libertad; chau, chau, chau, APP” , dice Acuña apoyando la propuesta de Luis Valdez, secretario general del partido, quién pidió apoyar la moción de vacancia que promueve Edward Málaga.

El pasado mes de febrero, Acuña anunció que volverá a intentar ser presidente regional de La Libertad “para cambiar la vida de los liberteños, para convertir a esta región en la mejor del país, en mayo son las elecciones internas del partido y participaremos esperando el respaldo de las bases de APP”.

Para el líder de Alianza para el Progreso, La Libertad, es uno de los bastiones de su partido y no está dispuesto a perder esta región estratégica, pues es considerado el centro de operaciones de su partido político en el norte del Perú.

Desde el 2007, seis años después de fundar su partido político, Acuña y sus partidarios han liderado las listas a puestos claves, alcaldías y gobernaciones regionales de La Libertad y del norte del país.

En el 2006 la quitó al APRA el liderazgo en La Libertad, al ganarle en las elecciones municipales. Acuña inició así una vertiginosa carrera política, cuyo partido es considerado hoy como uno de los más poderosos del Perú.

El presidente de Perú y líder del Partido Aprista Peruano en ese entonces, Alan García, lamentó la derrota de su partido en Trujillo. “Lloré la noche del domingo porque nunca pensé que la cuna y la tumba de Haya de la Torre se pudiera perder. Es una puñalada en el corazón, lo digo como un hijo. En algún momento recuperaré Trujillo aunque tenga que ser candidato a la alcaldía personalmente. Mucha gente buena de Trujillo ha castigado los desórdenes y el orgullo de algunos allá ... “, sostuvo.

César Acuña espera seguir expandiendo su poder en La Libertad y todo el norte del país.

En el 2015, César Acuña asume el cargo de Gobernador Regional de Trujillo y se enfrentó constantemente con el nuevo alcalde de Trujillo, un ex coronel de la policía llamado Elidio Espinoza, un independiente que derrotó a Alianza para el Progreso el año anterior.

Pero las ambiciones de Acuña por tener más poder lo llevó a renunciar al cargo de presidente regional diez meses después de asumir el cargo y comenzó su candidatura presidencial con su partido político.

En las elecciones presidenciales quedó en tercer lugar, pero para los comisios del 2021 también volvió a postular, pero las polémicas, acusaciones y el libro que puso al descubierto algunas mentiras respecto a su vida minó su segunda postulación al obtener apenas 6,02% de la votación general.

Hoy, todo su poder político está puesto en obtener el puesto de gobernador regional y la alcaldía de Trujillo, además que sus candidatos puedan ocupar el mayor número de puestos en las diferentes gobernaciones y alcaldías del Perú.

