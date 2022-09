Los escándalos políticos y legales que rodean a César Acuña, el millonario líder de APP

César Acuña exigió a la presidenta del Congreso, Lady Camones, legislar a favor de su candidatura. (Andina)

Es propietario de universidades, un magnate de la educación privada en Perú. Fue congresista, alcalde provincial y gobernador regional de La Libertad. También intentó llegar a la presidencia en el 2016, pero el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) determinó su exclusión por la entrega de dinero en efectivo a electores. Esta vez, César Acuña Peralta quiere repetir el plato como gobernador regional, pero a menos de un mes de los próximos sufragios un audio ha causado un remezón político al interior del partido que fundó, Alianza para el Progreso (APP), pues una integrante difundió la conversación en la que él exige a la presidenta del Congreso, Lady Camones, apurar la creación de un distrito para beneficiarse electoralmente. “Ese proyecto de Alto Trujillo me va a favorecer a mí”, dice muy seguro.

Luego de la reunión reservada realizada el martes 30 de agosto, a partir de las 20:00 horas, las grabaciones de estas órdenes fueron difundidas por el programa Epicentro TV casi una semana después y evidencian los negociados de los partidos políticos al interior del Parlamento, e incluso ponen en jaque la permanencia de Camones como presidenta del Congreso, según demandan algunas voces .

Los audios en pro de Alto Trujillo y Acuña

En el audio se oye que César Acuña presiona a la parlamentaria Lady Camones para aprobar ley que promueve la creación del distrito de Alto Trujillo , a fin de favorecer su candidatura. El dueño de las universidades César Vallejo y Señor de Sipán se refirió a la iniciativa presentada por el Ejecutivo el pasado 26 de agosto, que tiene como objetivo crear al mencionado distrito.

“Hoy tengo un proyecto que tienen que sacarlo estos días, el Alto Trujillo, que es estratégico. (...) Es un sueño de hace 30 años. Saben que tiene 120.000 electores. Es más que El Porvenir y ahorita el Ejecutivo ya envió el proyecto de ley, o sea nos ha dado la pelota. Entonces, ahorita ese proyecto de Alto Trujillo me va a favorecer a mí”, se oye decir al candidato al Gobierno Regional de La Libertad.

A diferencia de las leyes declarativas que impulsan los parlamentarios, cuando una norma sobre creación de distrito es enviada por el Ejecutivo, sí tiene respaldo legal para ser ejecutada. Eso lo sabe Acuña. “No sé cómo lo hacen: dictamen de la Comisión de Descentralización, la siguiente semana entra a agenda, lo aprueba el Congreso”, expresa en un tono de orden.

Lady Camones se convirtió en presidenta del Congreso tras obtener 73 de los 66 votos necesarios. Ahora piden destitución. (Andina)

Luego de ello, el partido APP señaló que ya tienen identificada a la autora de la filtración, según dijo el exlegislador Richard Acuña, quien dijo que serán “implacables” e “inflexibles” contra esta persona; sin embargo, no se pronunciaron en contra de estos negociados políticos. Por el contrario, incluso Lady Camones se defendió diciendo que no tiene nada de ilegal este conflicto de intereses y, por el contrario, demanda saber quién es la persona que “vulnera su intimidad”.

Ante esta situación, la congresista Flor Pablo se expresó para señalar que no se puede tolerar este “aprovechamiento político” por parte de César Acuña. “La presidenta Lady Camones debe desmarcarse categóricamente de los intereses del presidente de su partido”, dijo.

En un tono más radical, la parlamentaria Patricia Chirinos pide que la presidenta del Congreso debería “dar un paso al costado” por satisfacer los intereses económicos del líder de APP. Sin embargo, especialistas indican que la salida de la actual presidenta del Parlamento implicaría que esté presidido por el fujimorismo, con Martha Moyano.

¿En qué otros líos políticos y penales estuvo envuelto César Acuña, además de esta última movida? A continuación un repaso.

Amenaza a la libertad de expresión

A finales del año pasado César Acuña Peralta denunció al periodista de investigación Christopher Acosta por presunta difamación en el libro Plata como cancha, publicado en la editorial Random House. También al director de la editorial, Jerónimo Pimentel, y puso a esta como tercer responsable civil. Él quería que los tres demandados pagaran 100 millones de soles como reparación, una suma impagable.

Pocos meses después Acosta, Random House y Pimentel fueron condenados por el “delito contra el honor, difamación agravada” por las investigaciones, o más específicamente por las frases, que tiene el libro sobre el tres veces excandidato presidencial.

Aunque no fueron a la cárcel, los sentenciaron a pagar 400 mil soles a la cabeza de Alianza para el Progreso, pues este los acusó de tener “por lo menos 55 frases difamatorias” , lo que preocupó a expertos por el mal precedente que dejaría en materia de libertad de expresión.

“Uno de los puntos del libro que a Cesar Acuña le molesta especialmente es que haya revelado que tres exsecretarios de Vladimiro Montesinos lo identifican a él como uno de los que visitaba el servicio de inteligencia, y son declaraciones que ellos dan al Congreso de la República”, contó Acosta a El País tras conocerse el fallo en enero de este año.

Finalmente, tras la presión, incluso internacional, Acuña desistió de la demanda en junio de este 2022.

César Acuña denunció al periodista Christopher Acosta a fines del 2021.

Denuncia por violencia contra sus exesposas

En el 2017 el empresario también fue denunciado pública y penalmente por su expareja Jenny Gutiérrez por maltrato psicológico y familiar ante el Sexto Juzgado de Familia de Lima.

La madre del menor de sus hijos alegó que fue humillada e insultada constantemente por el excandidato presidencial y solicitó ante la justicia “imponer al agresor tratamiento psicosocial, psiquiátrico o de grupos de autoayuda”.

Hay otro antecedente de este tipo. A mediados del 2014, Rosa Núñez —congresista y ex esposa de César Acuña— denunció que él la tiró del segundo piso por las escaleras de su oficina en Trujillo. Dijo que no era la primera vez.

“Él es un hombre muy violento. A veces estábamos comiendo y me tiraba el plato por la cara o me escupía. Me decía que era fea y vieja y que él era muy atractivo para mí. Y no me lo decía en broma. Me hablaba con seriedad”, señaló en una entrevista a un medio local.

Aunque César Acuña negó todo en su momento, las sombras de estos antecedentes lo persiguen.

La excongresista Rosa Núñez denunció que su exesposo César Acuña la maltrataba. (Andina)

Repartición de dinero y exclusión a las presidenciales

Justo cuando César Acuña lograba posicionarse como el cuarto favorito en las encuestas durante la campaña electoral del 2016 para intentar llegar a Palacio, una investigación reveló que el también exalcalde de Trujillo “donó” 10 mil soles a comerciantes de un mercado de Chosica, pese a que estaba prohibido por ley.

Pocos días antes entregó 5 mil soles a un joven con discapacidad en un acto proselitista en Piura.

Todo ello a pesar de que el artículo 42 de la Ley de Partidos Políticos señalaba la prohibición de la entrega, promesa u ofrecimiento de dinero de parte de los candidatos, ya sea de manera directa o indirecta.

Fue una decisión inédita en el Perú y aunque César Acuña apeló, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) dictaminó en su contra.

César Acuña vuelve a estar en el ojo de la tormenta tras filtración de audio. (Andina)

Plagios como cancha

Otro escándalo que resonó en torno a este político que mueve los hilos de APP fue acerca de plagios en sus tesis.

Incluso fue denunciado penalmente en España por plagio en la tesis doctoral que presentó ante la Universidad Computense de Madrid en el 2009. Hace ya cinco años, la Asociación para la Prevención y Estudios de Delitos, Abusos y Negligencias en Informática y Comunicaciones Avanzadas (Apedanica) presentó un expediente en su contra ante la justicia española.

Las evidencias de plagio en su tesis fueron ratificadas por la Complutense, luego de que la institución iniciara una investigación.

Por esas mismas fechas, el Indecopi también sancionó a Acuña Peralta tras comprobarse que reprodujo fragmentos de obras de terceros, sin reconocer su autoría.

Pero no es todo. Posteriormente también se conoció la presencia de plagios en la tesis de maestría de César Acuña, titulada “Formulación de un sistema de pensiones educativas universitarias, basado en la situación socioeconómica y su incidencia en el rendimiento académico: el caso de la Universidad César Vallejo de Trujillo”.

La Universidad de Lima, tras investigar el caso, confirmó el hallazgo de evidencias de plagio.

Ahora un nuevo escándalo rodea al empresario, cuya fortuna, según sus mismas palabras, ascienden a un aproximado de 1.000 millones de soles , pero el sistema de justicia aún no se ha pronunciado y, por lo pronto, el Congreso ha anunciado una investigación en la Comisión de Ética.

