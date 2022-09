Tesistas de la UCV son acusados de plagiar un trabajo académico sin citar a los autores originales

En redes sociales se expuso el caso de dos tesistas de la UCV por supuesto plagio a un trabajo académico, cuyos autores son ciudadanos extranjeros. (Andina)

Dos tesistas de la Universidad César Vallejo (UCV), Rosalina Altamirano y Yuder Baca, fueron acusados en redes sociales de plagiar un trabajo académico del año 2021 . Gavin M. Jones, uno de los autores originales de la obra cuyo contenido habría sido replicado, hizo público el hecho en su cuenta oficial de Twitter.

“Estoy bastante seguro de que alguien tradujo y plagió directamente un trabajo mío completo... para su tesis de posgrado”, precisó el ciudadano estadounidense.

Cabe resaltar que la tesis de dicha casa de estudios fue presentada para obtener el título profesional de Ingeniero Ambiental.

Por su parte, el paper del cual habría sacado información lleva el título de “Pyrodiversity and biodiversity: A history, synthesis, and outlook”, cuyos autores son Morgan W. Tingley y quien denunció el hecho en Twitter, Gavin M. Jones.

El académico estadounidense se dio cuenta del plagio. (Twitter)

Este último añadió también que se dio cuenta del presunto plagio , ya que Google Académico le notificó lo sucedido . Así, expresó su molestia indicando: “¡Pero nuestro artículo original nunca se citó!”.

Incluso, en muchos de los comentarios sobre esta publicación se precisa que casos así no serían nuevos en la UCV.

“Varios investigadores en Perú han estado advirtiendo sobre esta ‘universidad’ desde hace algún tiempo, precisamente por esta práctica. Lamento decir esto, pero puede que no haya mucho que puedas hacer. Por cierto, el fundador de dicha universidad también ha sido acusado de plagio”, comenta uno de los usuarios.

Plagio de tesis en la UCV

A pesar de tener un 43% de similitudes con otros textos, detectado por el servicio de prevención de plagio Turnitin, para la UCV, la tesis de maestría que el presidente Pedro Castillo y su esposa Lilia Paredes presentaron, posee un “aporte de originalidad”.

UCV indicó que Pedro Castillo no plagió en su tesis a pesar de hallar un 43% de “similitudes”. (Captura)

Así, durante mayo de este año, el Consejo Universitario de la UCV brindó una conferencia en su local principal en Trujillo. De ese modo, la exposición inició mostrando documentos que garantizaban que Castillo Terrones estudió durante cuatro semestres para obtener el grado de magíster.

Luego de ello, el vicerrector académico, Heraclio Campana, reveló que la comisión que analizó dicha investigación identificó 14 referencias no citadas y 16 citas que no figuraban en la bibliografía. No obstante, el grupo concluyó a favor de la pareja presidencial.

“El reporte de similitud de contenidos, según Turnitin, realizando las exclusiones de fuentes citadas anteriormente de manera global, es del 43% (...). La comisión ha concluido que esta tesis mantiene su aporte de originalidad”, acotó.

Posteriormente, la primera dama Lilia Paredes , rindió su manifestación el pasado mes ante el Primer Despacho de la Fiscalía Anticorrupción de Cajamarca . Así lo informó el Ministerio Público en sus redes sociales.

“El 1° Despacho de la Fiscalía Anticorrupción de Cajamarca recogió hoy la declaración de la primera dama, Lilia Paredes, en el marco de la investigación por el presunto cobro indebido en agravio del Estado, gracias al grado de maestría que obtuvo mediante una tesis cuestionada”, publicó la entidad en su cuenta de Twitter.

SEGUIR LEYENDO