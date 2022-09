Rodrigo Cuba y su alentador mensaje tras revelarse embarazo de Ale Venturo: “Te esperan cosas hermosas”

Rodrigo Cuba y su mensaje en redes sociales tras confirmarse embarazo de Ale Venturo. (Instagram)

Rodrigo Cuba en los últimos meses se ha convertido en el centro de la noticia por su disputa legal con Melissa Paredes. Desde que se dio a conocer que su exesposa le fue infiel con Anthony Aranda, el futbolista ha realizado diferentes acciones que han sido seguidos de cerca por la prensa peruana.

Asimismo, luego de su ruptura amorosa con la exconductora de ‘América Hoy’, a los pocos meses el popular ‘Gato’ se volvió a enamorar y lo hizo de la empresaria Ale Venturo, quien es mejor amiga de Natalie Vértiz.

La relación de ambos nació durante el verano, siendo vistos juntos en más de una ocasión en la playa, compartiendo con sus respectivas familias. Además, la rubia cada vez que podía le mostraba su total apoyo a Rodrigo Cuba.

Ahora, Magaly Medina comentó luego de la entrevista que le ofreció el futbolista que Ale Venturo se encontraba embarazada, aunque en ese momento nadie le tomó mucha importancia debido a que el jugador del Sport Boys se encontraba cruzando una demanda por tocamientos indebidos.

Por su parte, la empresaria se dejaba ver en el gimnasio mientras tomaba café, algo que las embarazadas no pueden consumir por recomendación médica. A parte, en una entrevista que le intentó hacer ‘Amor y Fuego’, ella no quiso afirmar ni negar que se encontraba en la dulce espera.

Sin embargo, con el pasar de los meses, el magazine de Willax Televisión pudo comprobar que Ale Venturo efectivamente está embarazada, ellos la grabaron en el preciso momento en que muestra su ‘pancita’ a una amiga, además que por los meses que tiene ya no lo puede ocultar.

Luego de difundirse esta información, Rodrigo Cuba ya no podría ocultar más que se convertirá en padre por segunda vez; sin embargo, no todo es felicidad para él, pues hace casi dos meses que no puede ver a la hija que tiene con Melissa Paredes por las restricciones del Poder Judicial.

Por este motivo, el futbolista envió un mensaje de esperanza en sus redes sociales, donde destacaba lo importante que es esperar. “ Te esperan cosas hermosas. Solo resiste y persiste ”, se lee en el mensaje que está acompañado por una imagen del clásico cuento de ‘El principito’.

Expareja de Ale Venturo se pronuncia

Daniel León, expareja de Ale Venturo, se refirió al supuesto embarazo de la empresaria, pues debido a que todavía se encuentran casados, el bebé que ella tendría llevaría su apellido, por lo que habría un conflicto legal.

“Yo no sé bien los problemas que podría traer eso. Me imagino que algo debe haber, pero yo ya he conversado con Alexandra y no tengo ninguna intención de buscarle tres pies al gato (…) Buena vibra para Rodrigo y Alexandra que tengan un hijito lindo y saludable ”, dijo.

