Hermanos de Lilia Paredes no se presentaron ante la Comisión de Fiscalización del Congreso

El único que rindió su declaración ante la Comisión de Fiscalización fue el empresario Leyder Núñez Sigueñas, quien logró obtener siete contratos con el Estado entre noviembre y enero.

Walter y David Paredes Navarro, hermanos de la primera dama, Lilia Paredes, no se presentaron este viernes ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, para declarar sobre su participación como miembros de una supuesta organización criminal en la que estarían involucrados, según la tesis de la Fiscalía.

Según trascendió, los cuñados del presidente de la República, Pedro Castillo, no asistieron a la sede del Poder Legislativo, debido a unos inconvenientes en el proceso de notificación a los invitados, pues en su dirección solo se consignaba “Anguía”.

La Comisión de Fiscalización reprogramará la cita a los hermanos Paredes Navarro con las correcciones del caso. Cabe resaltar que la exviceministra de Vivienda, Elizabeth Añaños, quien también fue citada, tampoco se presentó en el Congreso y pidió una reprogramación para participar en una próxima sesión parlamentaria.

La comisión, presidida por el congresista Héctor Ventura, también cursó la invitación a Salatiel Marrufo Alcántara, exjefe del gabinete de asesores de la cartera de Vivienda; Leyder Núñez Sigueñas, propietario de la empresa Lenus S.A.C.; y a Nathaly Alcántara Montes, expresidenta del comité de selección de una obra de agua potable y saneamiento en el municipio de Anguía.

Sin embargo, varios de ellos no se presentaron ante el grupo de trabajo. Solo Núñez Sigueñas asistió y brindó sus declaraciones ante el titular de la Comisión de Fiscalización.

Núñez Sigueñas fue el único asistente

Quien asistió en la sesión del grupo de trabajo parlamentario fue el propietario de Lenus S.A.C., Leyder Núñez Sigueñas, quien logró obtener siete contratos con el Estado entre noviembre y enero. Durante su intervención, Núñez admitió conocer al presidente Pedro Castillo debido a que ambos son de la provincia de Chota.

“(Lo conozco) porque soy de Tacabamba y lo he visto como docente (...). He visto que ha sido un dirigente sindical y no recuerdo si nos hemos saludado...como funcionario también hice algunas obras en Cuña”, manifestó el empresario.

También reconoció que Firmin Silva Cayatopa, dueño de la Clínica La Luz y amigo del jefe de Estado, es su tío. No obstante, precisó que la relación no es cercana y solo se han comunicado una vez en lo que va del año.

Según la tesis fiscal, los hermanos Paredes Navarro serían los operadores de una presunta organización criminal que estaría encabezada por Castillo Terrones y altos funcionarios.

Presunta organización criminal

Según la tesis fiscal, los hermanos Paredes Navarro serían los operadores de una presunta organización criminal que estaría encabezada por Castillo Terrones y altos funcionarios. Dicha red estaría dedicada a la repartición de obras de manera fraudulenta.

Recientemente, la Comisión de Fiscalización acordó por mayoría iniciar las pesquisas contra el presidente de la República, Pedro Castillo, por “presuntas irregularidades en la adjudicación de obras por parte del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento”, publicó La República.

Como se informó la exviceministra Elizabeth Añaños confirmó una reunión secreta con el círculo íntimo del presidente Pedro Castillo para que explique sobre las obras públicas de este sector, pese a que no ocupaban un cargo público en el Estado. Asimismo, Alcántara Montes negó su participación en las licitaciones y acusó que falsificaron su firma.

De acuerdo a las investigaciones de la Fiscalía, el jefe de Estado lideraría una organización criminal que también estaría integrada por titular del Ministerio de Transportes, Geiner Alvarado, cuando se desempeñaba como ministro de Vivienda. Este se encargó de incrementar los presupuestos a las municipalidades con el decreto de urgencia 102-2021 para que las obras sean direccionadas en licitaciones públicas fraudulentas a empresas “fachadas” de los hermanos Espino Lucana.

SEGUIR LEYENDO