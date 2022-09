“Qué envidiosas son”: así respondió Jazmín Pinedo a usuaria que le recordó sus operaciones

Jazmín Pinedo furiosa responde a usuaria que le recordó sus operaciones estéticas. (Instagram)

Jazmín Pinedo es una de las peruanas que tiene más seguidores en Instagram, por lo que cuenta con una gran legión de admiradores, así como de detractores, quienes no dudan en comentarle cosas hirientes en su plataforma.

Aunque generalmente la popular ‘Chinita’ recibe halagos en todas sus publicaciones, también existe gente que no la tolera y le recuerda cosas de su pasado que le incomodan mucho a la conductora de televisión.

Hace poco la exchica reality decidió mostrarse sin una gota de maquillaje en sus redes sociales, señalando que muchas mujeres no necesitan de este cosmético para resaltar su belleza.

“ Hay mujeres que no necesitan maquillaje, la belleza está en sus ojos... en su alma ”, escribió. De inmediato empezó a recibir mensajes de apoyo, donde le decían que concordaban con ella en todo lo que decía.

Lo que nunca imaginó Jazmín Pinedo es que una usuaria de Instagram le iba a recordar sus cirugías estéticas. “Operada cualquiera”, fue le mensaje que causó que la exmodelo enfurezca y le responda con todo.

La ‘Chinita’ desde un primer momento dejó en claro que si bien ella se había operado, nunca se hizo un retoque en la cara, sino que fue en el pecho, por lo que tildó de envidiosa a la cibernauta.

“ Jajajaja qué envidiosas son algunas mujeres. Sí, me puse siliconas y esas no están en mi cara, ah ”, fue la respuesta que dio ante el ofensivo mensaje que recibió, siendo apoyada por sus seguidores.

Jazmín Pinedo responde a usuaria. (Instagram)

Sin embargo, no fue el único mensaje que le llegó a la conductora de televisión, otro usuario le recalcó que cualquiera podía verse bien si usaba un buen filtro en la cámara. “Exacto, pero si necesitan una buena cámara o algún filtro”, indicó.

Luego de leer este comentario, Jazmín Pinedo no se hizo muchos problemas y sostuvo que ella no sabía sobre esos temas, por lo que le pidió al cibernauta que le cuente sus experiencia. “No lo sé, pero cuéntanos”, fue su respuesta.

Jazmín Pinedo responde a usuario. (Instagram)

Jazmín Pinedo no cree en los videntes

Jazmín Pinedo sorprendió en su programa ‘Más Espectáculos’ al decir que no cree en las predicciones de Reinaldo Dos Santos, quien dio detalles de lo que pasaría en el matrimonio de Valeria Piazza y el futuro de la separación entre Rafael Fernández y Karla Tarazona.

La conductora de televisión señaló que el autodenominado ‘Profeta de América’ no siempre atina en lo que dice, recordando que en algún momento dijo que ella se iba a casar con Gino Assereto, algo que finalmente nunca sucedió.

“¿Todavía le creen? Particularmente yo no creo en las predicciones, él me dijo que me iba a casar y mira…”, fueron las palabras de la conductora, a lo que su compañero Choca Mandros respondió: “Solterísima”.

SEGUIR LEYENDO