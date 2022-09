Leyla Chihuan le recuerda a Ricardo Mendoza las denuncias en su contra: “No las puedes ni contar”

Leyla Chihuan le recuerda a Ricardo Mendoza las denuncias en su contra. (TikTok)

La exvoleibolista Leyla Chihuan estuvo como invitada en el show “Chapa tu money” y ocasionó las carcajadas de todos los asistentes al teatro con su peculiar comentario hacía Ricardo Mendoza. Y es que, el comediante junto a su compañero Jorge Luna son creadores de varios shows en vivo y uno de los más populares es ‘CTM’.

En su último espectáculo, Natalia Malaga y la excongresista asistieron para participar de los diferentes juegos junto a otras figuras del espectáculo y llamaron la atención cuando se enfrentaron a los humoristas en “¿Qué dijiste?”, secuencia donde se dicen “sus verdades” sin temor a dañar sus sentimientos.

Todo comenzó cuando Ricardo Mendoza habló sobre Leyla Chihuan y su rol en el Congreso de la República. Como se recuerda, la deportista peruana incursionó en la política en el año 2011 siendo elegida congresista por el partido Fuerza 2011. Sin embargo, su cargo llegó a su fin el 30 de setiembre del 2019.

Leyla Chihuan le recordó a Ricardo Mendoza las denuncias en su contra. (Captura)

“Estoy agradecido de que hayas venido y que ya no estés en el Congreso porque trabajabas hasta las huev...”, dijo Mendoza ocasionando la risa del público y que la mujer de 46 años se abalancé sobre él contestándole: “Me gustaría regresar al congreso para cerrarte tu programa que está lleno de huevad...”.

“Sin embargo, lo que más llamó la atención fue cuando Leyla Chihuan le recordó a Ricardo Mendoza las denuncias que tiene en su contra segundos antes de culminar con el show. “Yo tengo tantas leyes que las puedo enumerar, tú tienes tantas denuncias que no puedes ni contar”, expresó en medio de risas.

Recordemos que, el Ministerio Público abrió investigación contra Ricardo Mendoza Castillo y Norka Gaspar Ríos por contravención a los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Esto luego de que los conductores se burlaran de una situación de agresión sexual sufrida por una niña en un transporte público.

En otra oportunidad, la Defensoría del Pueblo y el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS) se pronunció acerca de los comentarios de Ricardo Mendoza y Jorge Luna sobre el diagnostico para las personas autistas y pidieron al Ministerio Público tomar acciones legales en su contra.

Defensoría del Pueblo en contra de comentarios de Hablando Huevadas.

¿Qué dijeron Jorge Luna y Ricardo Mendoza sobre el autismo?

Los presentadores hicieron referencia al autismo asegurando que Jorge Luna había ‘descubierto’ que era autista por medio de un test de internet. “He descubierto hoy día, mediante un test, que soy autista”, expresó y esto generó un sinnúmero de risa en los asistentes del show.

Tras ello, comentaron que quisieron diagnosticar el autismo en ellos mismos. Para hacerlo, acudieron a un autotest. “Yo estaba hablando con unas personas que me quiero hacer el test de autismo. Abro Tiktok y en el primer video me sale ‘descubre si tienes autismo’. Me sale ‘hazte el test’ que te da un indicio posible de si estás dentro del espectro autista. Me bajé el test y lo hice saqué 75. Menos de 65 no tienes nada, más de 75 estás dentro. O sea estoy 10 puntos por encima del espectro bajo”, señaló Luna.

“Hay varios niveles de 65 a 95, 95 al 130 y del 130 a más es más probable que seas. (Si te sale alto) Ya ni vayas (al médico) porque yo te estoy confirmando que sí (tienes autismo). Eso dice el test”, añadió.

Conductores de Hablando Huevadas explican cómo hacer un test de autismo en internet. (TikTok)

