‘Conadis’ pide sancionar a conductores de ‘Hablando Huevadas’ por comentarios sobre el autismo

'Conadis' rechaza los comentarios de Jorge Luna y Ricardo Mendoza. (Captura)

Jorge Luna y Ricardo Mendoza se encuentran en el ojo de la tormenta por sus inoportunos comentarios sobre las personas con Autismo. Y es que, los conductores de ‘Hablando Huevadas’ han sido blanco de críticas por decir que uno de ellos padece de dicha discapacidad, sin antes haber pasado por un examen médico o test.

La Defensoría del Pueblo no tardo en pronunciarse y ahora, el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS) emitió un comunicado rechazando sus comentarios y pidiendo al Ministerio Público tomar acciones legales contra los comediantes.

A través de las redes sociales, CONADIS dejó en claro que están en contra de lo mencionado por Jorge Luna y Ricardo Mendoza en su último show publicado en su canal de YouTube. La organización utilizó su cuenta de Twitter para mostrar su postura.

“El CONADIS expresa su rotundo rechazo ante las nuevas expresiones realizadas por los comediantes del programa “Hablando Huevadas”, donde hacen referencia a determinada evaluación sobre el Autismo”, escribieron, para luego adjuntar su comunicado.

'Conadis' rechaza los comentarios de Jorge Luna y Ricardo Mendoza. (Twitter)

En el texto difundido el último 20 de agosto, CONADIS hace un llamado al Ministerio Público para que sancione a los conductores de ‘Hablando Huevadas’ con el objetivo de evitar cualquier acto de discriminación. Además, anunciaron que comenzaran con las acciones legales de acuerdo a sus competencias.

“El CONADIS solicitará una vez más a la máxima autoridad del Ministerio Público que su institución tome las acciones correspondientes a fin de evitar y sancionar este tipo de actos vinculados a la discriminación. En el CONADIS tomaremos todas las acciones legales de acuerdo a nuestras competencias para evitar se sigan promoviendo prejuicios, maltratos y discriminación hacia las personas con discapacidad; contra quienes sistemáticamente utilizan un espacio para menoscabar, rebajar, agredir y así, perpetuar estereotipos que discriminan, excluyen y niegan la personalidad, capacidad y dignidad de las personas con discapacidad”, se lee.

“Hacemos un llamado a la reflexión a toda la población en general a no caer en este tipo de acciones que lo único que logran es afectar la dignidad de las personas con discapacidad, y la de sus familias; por ello, exhortamos a la ciudadanía a ser solidarios, a rechazar y no naturalizar estas conductas que demuestran insensibilidad, generan violencia, desconocimiento y carencia de valores”, agregaron.

Comunicado de CONADIS. (Captura)

¿Qué dijeron Jorge Luna y Ricardo Mendoza sobre el autismo?

Los conductores hicieron referencia al autismo asegurando que Jorge Luna había ‘descubierto’ que era autista por medio de un test de internet. “He descubierto hoy día, mediante un test, que soy autista”, expresó y esto generó un sinnúmero de risa en los asistentes del show.

Tras ello, comentaron que quisieron diagnosticar el autismo en ellos mismos. Para hacerlo, acudieron a un autotest. “Yo estaba hablando con unas personas que me quiero hacer el test de autismo. Abro Tiktok y en el primer video me sale ‘descubre si tienes autismo’. Me sale ‘hazte el test’ que te da un indicio posible de si estás dentro del espectro autista. Me bajé el test y lo hice saqué 75. Menos de 65 no tienes nada, más de 75 estás dentro. O sea estoy 10 puntos por encima del espectro bajo”, señaló Luna.

“Hay varios niveles de 65 a 95, 95 al 130 y del 130 a más es más probable que seas. (Si te sale alto) Ya ni vayas (al médico) porque yo te estoy confirmando que sí (tienes autismo). Eso dice el test”, añadió.

Conductores de Hablando Huevadas explican cómo hacer un test de autismo en internet. (TikTok)

SEGUIR LEYENDO