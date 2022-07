Carlos Compagnucci y su madurez por volver a Universitario: “Las emociones son fuertes, pero con responsabilidad”

Carlos Compagnucci firmó con Universitario hasta finales del 2023. | Foto: Universitario

Universitario de Deportes ha sido uno de los equipos que ha aprovechado la última ventana de pases para realizar contrataciones. De hecho, se reforzó con Jordan Guivin y Claudio Yacob, además de haber dado de baja a algunos jugadores. Sin embargo, semanas antes anunció el regreso de Carlos Compagnucci como entrenador. Precisamente, el técnico habló de esta nueva posibilidad, que llega en un momento de mayor madurez.

“Las emociones que tengo hoy son más fuertes que las que tuve la primera vez. Lógicamente conocía a Universitario, el club más grande del Perú y punto. Pero hoy, después de haber trabajado acá, tengo otras sensaciones, que son buenas pero a la vez siento esa responsabilidad que antes no la tenía. Sé lo que representa la ‘U’, pero tengo otra base de muchos años de entrenador. Las emociones son fuertes. Me ilusionó mucho esta vuelta”, confesó el argentino en una entrevista para el canal de YouTube de la entidad ‘crema’.

Y es que el DT marcó su vuelta luego de haber pasado en la institución el 2005. En aquella ocasión tomó la posta que dejó su compatriota, José Basualdo. Y no lo hizo nada mal, pues dirigió un total de 14 partidos, en los que consiguió 8 victorias, 4 empates y 2 derrotas, aunque no ha podido salir campeón.

Carlos Compagnucci en su etapa como DT de Universitario el 2005. | Foto: Difusión

Después ejerció como estratega y asistente técnico en varios países como Argentina (Vélez Sarsfield, Quilmes, Estudiantes e Independiente) Chile (Audax Italiano y Colo Colo), Paraguay (Guaraní). Incluso en naciones con un fútbol más desarrollado como Inglaterra (Southampton) y España (Valencia, Alavés y Leganés) de la mano de Mauricio Pellegrino.

Ahora, el hacerse con el máximo título nacional es uno de sus objetivos, pero es consciente implantar su modelo de juego va en primer lugar. En este caso, reconoció que no es una tarea sencilla, debido a las peculiaridades que tiene el futbolista.

“Buscarle la idea de juego al equipo no es sencillo en el corto plazo, uno no puede llenar de información al jugador en poco tiempo porque no va a captar nada. El momento de atención del futbolista es corto porque tiene que correr, decidir con la pelota y si uno le está todo el día metiendo ideas es difícil. La va a asimilar en el tiempo, esperemos que sea lo antes posible para poder competir de la mejor manera”, señaló.

TRABAJO CON MENORES

Por otro lado, el exVélez Sarsfield contó acerca de la promoción desde las etapas juveniles a la profesional. Sin duda, un momento que reconoce que depende de muchas variables. “Es muy difícil decir en qué momento el jugador está para subir a Primera y que no baje más. Uno naturalmente lo va viendo y el jugador se va dando cuenta si está listo para dar ese paso. Después está la parte de la suerte que para mí es fundamental, ver el momento, el momento del equipo”, manifestó.

PERFIL DE ENTRENADOR

Asimismo, dio a conocer que siente vocación por la docencia en su faceta de entrenador, dando a entender que se debe poner énfasis en las fases formativas para que lleguen mejores futbolistas a la Primera División. Inversión y no gasto.

“ Como entrenador me gusta ser docente, no solamente con los juveniles. Lo más sensible es trabajar con los juveniles, eso es fundamental para que lleguen de la mejor manera arriba. Ahí es donde hay que sembrar, invertir, para crear una buena base, pero también le reclamo al entrenador de Primera que no deje de hacer docencia con los jugadores profesionales”, finalizó.

Carlos Compagnucci lleva cuatro encuentros dirigidos a los ‘merengues’ desde que volvió. El saldo es el siguiente: 2 victorias, 1 empate y 1 derrota. Sin embargo, en el último triunfo ante la Universidad San Martín se pudo apreciar la intención del DT para que su equipo tenga su sello y el entorno de Universitario espera que siga por esa senda.

El técnico argentino se refirió a sus sensaciones por este regreso, además de la promoción de juveniles y su perfil de docente. | Video: Universitario

