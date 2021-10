Thamara Gómez sí dejó Puro Sentimiento por Pamela Franco: “Lo de la señora rebalsó el vaso”

La exintegrante de Puro Sentimiento rompió su silencio. (Foto: Instagram)

Thamara Gómez dio detalles sobre su salida de Puro Sentimiento en el programa Mujeres al Mando. Sin filtro alguno, la joven artista confesó que sí abandonó la agrupación debido a Pamela Franco, pareja de Christian Domínguez.

La cantante de 22 años, quien fue vocalista de Puro Sentimiento por cuatro años, afirmó que decidió retirarse por decisión propia y que nadie la reemplazó en su puesto.

Cuando Rafael Cardozo le preguntó directamente cuál había sido el motivo de su salida, la exvocalista de Corazón Serrano no tuvo problemas en indicar que fue por Pamela Franco.

“Había muchas cosas que no me parecían y esa fue (la llegada de Pamela Franco), lo de la señora, lo que rebalsó el vaso y ya pues, no me pareció y tuve que dar un paso al costado ”, dijo.

A su vez, Thamara Gómez consideró que, si bien Pamela Franco es una “señora muy talentosa”, su estilo no encaja con el de Puro Sentimiento.

“Pamela es talentosa, hay que admitirlo, pero siento que no va con el estilo de Puro Sentimiento. Porque el estilo (de la agrupación) es transmitir sentimiento. Nosotras tenemos otro tipo de estilo, ella hace más pirueta, baile, más sensualidad”, explicó.

Tras ello, Kurt Villavicencio no perdió la oportunidad para ‘meter su cuchara’ y sacarle más información al respecto.

“Lo que siento que está diciendo es que Pamela Franco solo muestra las carnes, mientras que ellas en Puro Sentimiento sí cantaban y mostraban su talento”, le explicó.

Para sorpresa de todos, Thamara Gómez estuvo de acuerdo con la afirmación del popular ‘Metiche’ y agregó: “Así es. Ella usa diminutos vestuarios, nosotras con los vestiditos. Siento que han cambiado el vestuario, la manera de bailar, los cabellos. Ya parece otro grupo”.

Finalmente, la artista nacional no quiso responder si prefería la presencia de Isabel Acevedo, expareja de Christian Domínguez y participante de Reinas del Show, sobre la de Pamela Franco.

“No es que prefiera o no prefiera (...) Es distinto. Ella es coreógrafa, no cantante”, dijo.

THAMARA DESMIENTE A PAMELA FRANCO

El ingreso de Pamela Franco a Puro Sentimiento fue muy comentado, pues se dijo que Christian Domínguez influyó en la decisión al ser la madre de su hija.

Sobre esto, la ex Alma Bella afirmó que pasó un proceso de casting para ingresar y no por influencias de su pareja como se cree.

“No es el único que decide, son tres personas, tres cabezas que se han reunido me imagino para decidir mi ingreso o no, ya luego Christian fue la persona que me propuso”, indicó en una sesión de preguntas incómodas con Amor y Fuego.

Sin embargo, Thamara Gómez se encargó de desmentir estas afirmaciones en el programa Amor y Fuego.

“Que yo sepa anteriormente, no, no hubo ningún casting”, señaló la ahora solista.

SIN MIEDO A DOMÍNGUEZ

Thamra Gómez se refirió a las recientes declaraciones del cumbiambero. De acuerdo al animador de América Hoy, sus agrupaciones se caracterizan por no responderle a terceras personas, esto en clara alusión a su extrabajadora.

“Normal que hable, yo con mucho gusto le voy a responder, yo no tengo nada que esconder y nada, yo hablo lo que a mí me parece y si no les parece, bueno”, indicó la exvocalista de Puro Sentimiento.

Sin embargo, eso no fue lo único que dijo Thamara Gómez, ella dejó entrever que Domínguez hablaba mal de otras personas cuando las cámaras no estaban prendidas.

“En cámaras será pues ¿no?, que lo dice, pero por detrás quién sabe”, sentenció.

