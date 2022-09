¿Qué pasó con Analía Rodríguez, la madre de la hija de Erick Elera y actriz de Al Fondo Hay Sitio?

Analía Rodríguez y su nueva vida alejada de Perú. (Instagram)

Analía Rodríguez es una actriz, cantante y modelo peruana, quien se hizo popularmente conocida luego de contraer matrimonio con Erick Elera. La pareja se casó en el 2012 y al año siguiente tuvieron su primera hija a quien llamaron Flavia.

Sin embargo, la joven tiene una carrera actoral que inició desde los 3 años, cuando apareció en un comercial de televisión, tras ello ha sido parte de telenovelas como ‘Corazón de Fuego’ e incluso compartió papeles con su ahora exesposo Erick Elera en la exitosa serie ‘Al Fondo Hay Sitio’.

Amelié en Al Fondo Hay Sitio

Fue en el 2015, cuando Analía tomó el papel de Amelié una francesa que se hizo muy cercana a la familia Gonzales, incluso su personaje se enamoró del popular Joel, quien en aquel momento era su esposo. Su aparición fue muy particular e incluso ella lo recuerda con mucho cariño.

Sus seguidores no dudaban a felicitar su trabajo y recordaron su aparición en la serie. Incluso, algunos le pedían regresar a la pantalla, sin embargo se encuentra lejos de Perú. “Espero volverte actuar en alguna miniserie o telenovela”, “Me encanta”, “Quería que te quedes con Joel jajaja”, fueron algunos de los comentarios.

Analía Rodríguez En Al Fondo Hay Sitio | Instagram

Matrimonio con Erick Elera

Analía Rodríguez y Erick Elera se casaron en noviembre del 2012, a tan solo siete meses de haber iniciado su romance. Casi de inmediato, al año siguiente nació la hija que tienen en común llamada Flavia. La pequeña también fue parte de ‘Al Fondo Hay Sitio’ con el personaje de Nelly Francesca.

Pero, este matrimonio duró poco, pues en el 2015 anunciaron su separación, asegurando que fue una decisión de mutuo acuerdo y que fue en buenos términos. Pero, en enero del 2016, la actriz señaló que había vivido un ‘calvario’ al lado de su exesposo y que fueron las faltas de su expareja las que terminaron con su matrimonio.

Pese a que su amor no funcionó, ambos han logrado consolidarse como buenos padres. Aunque no viven en la misma ciudad, han sabido mantener una armonía como padres para que hija que tienen en común pueda convivir con ambos.

Erick Elera y Analía Rodríguez.

Faceta musical

Analía Rodríguez también se ha lucido con su voz en más de una ocasión. Aunque no ha presentado una canción propia, en su canal de YouTube en más de una oportunidad se ha mostrado cantando algunos covers.

Temas como “Hoy tengo ganas de ti”, “Parte de él”, “Reflejo”, “Al Final”, “Mighty to sabe”, son algunos de los temas que muestra en su canal de YouTube. La madre de familia ha demostrado ser muy multifacética y sacándole provecho a su talento.

Se volvió a enamorar y es madre de tres hijas

Analía Rodríguez inició una nueva vida en Estados Unidos dónde tienen una nueva pareja. Ella, además se tener a su hija Flavia, se volvió a convertir en madre dos veces más. Sus hijas son Flavia, Sianna y una bebé que nació en diciembre del año pasado. Además, se ha convertido en la madre de las dos hijas mayores de su esposo, con quienes demuestra tener una relación bastante cercana. En sus redes sociales ha compartido diversos momentos que tienen juntos como familia.

Analía Rodríguez y su familia. (Instagram)

¿A qué se dedica actualmente?

En sus redes sociales, Analía comparte mucho su día a día, sin embargo ella misma ha confesado que por el momento se encuentra alejada de su trabajo para dedicarse completamente a ser mamá.

Ella misma asegura que es un trabajo complicado y fuerte, aunque extraña salir a modelar, actual e incluso estudiar, no cambiaría nada por pasar tiempo junto a sus hijas. “Como no agradecer a Dios cada día por el regalo de tenerlos en mi vida. Ser mamá , estar con mis hijas 24/7 no es tarea fácil. ¡Nada fácil! ”, señala al inicio de su publicación.

“No es fácil el dejar a un lado el seguir actuando, cantando, y todas las cosas que algún día hice. Si. Por supuesto que Extraño eso. Me encantaba cuando trabajaba en oficina también. Me encantaba modelar, actuar, conducir programas y estudiar mi carrera todo al mismo tiempo.

Analía Rodríguez y su experiencia como mamá. (Instagram)

“Si tuviera q repetir toda mi historia, y volver a elegir, elegiría nuevamente cada etapa de mi vida. Ya que si no hubiera pasado todo lo que pasé. No estaría en donde estoy. No tendría a mis bellezas. Motores y motivos de mi vida. No tendría al hombre de mis sueños y por el q tanto oré y quien me ama tal y como soy. Con mis defectos y virtudes. Y ama a Dios tanto como yo. Simplemente no cambio absolutamente nada de lo que viví. El volver a trabajar en lo mío. Sé que se dará. Y muy pronto. Estoy trabajando en ello. Pero por ahora, el tenerlas, el criar, cuidar y velar por mis hijas, es el regalo y privilegio más grande que Dios pudo darme”, comentó la actriz.

SEGUIR LEYENDO