Nataniel Sánchez publica recuerdos de Al Fondo Hay Sitio y Erick Elera abre la posibilidad de su regreso

Nataniel Sánchez podría volver a AFHS.

Nataniel Sánchez se ha convertido en una de las grandes ausentes de Al Fondo Hay Sitio. La actriz se encuentra radicando en España, sin embargo en una de sus recientes visitas a Perú, muchos creyeron que volvería a trabajar en la recordada serie.

Pero, ella señaló que no estaría volviendo aunque dejó abierta la posibilidad de que pueda concretarse en algún otro momento. Es por ello que, una reciente publicación ha llamado la atención de todos por un curioso mensaje que dejaría entrever que pronto retomaría su papel en la serie.

Mediante su cuenta de Instagram, la recordada Fernanda De las Casas, compartió una serie de fotografías del último día de grabación de la serie. En las instantáneas aparece junto a Erick Elera y demás personajes y expersonajes del barrio de Las Lomas.

PUEDES LEER: Nataniel Sánchez agradece el cariño de sus fans, pese a no estar en la novena temporada de Al Fondo Hay Sitio

“Diciembre del año 2016, último día de rodaje de AFHS. ¡Wow cómo pasó el tiempo! Recuerdo como si fuera ayer a todxs y cada unx de lxs que fueron parte de esta serie. Leo todos sus mensajes y les agradezco por recordar a mi personaje con tantísimo cariño”, escribió Nataniel Sánchez.

Nataniel Sánchez podría volver a AFHS

De inmediato, su cercano amigo Erick Elera hizo un curioso comentario que abriría la posibilidad del regreso de su amada Fernanda a esta nueva versión de la historia. “¿Ya vienes?”, escribió el recordado Joel. Rápidamente, los usuarios comenzaron también a pedir su reingreso a la ficción.

La publicación de Nataniel Sánchez ha alcanzado más de 32 mil me gusta en la red sociales y cientos de comentarios que no hacen más que pedir su regreso al Perú. “Vuelve, chiquisita”, “Nataniel regresa a AFHS”, “Te extrañamos demasiado, Fernanda”, “Ojalá regreses para el fin de temporada”, “Tienes que regresar”, fueron algunos de los comentarios.

NO CIERRA LA POSIBILIDAD DEL REGRESO

Luego de que en primer capítulo de la temporada 9 de Al Fondo Hay Sitio se revelara que Joel Gonzales y Fernanda de las Casas no habían tenido hijos y que además la nieta de Francesca se encontraba radicando en España, Erick Elera se refirió al tema.

El actor comentó, tras el estreno, que le hacía feliz que su personaje esté solo por el momento. Considera que de esa forma su personaje puede desarrollarse mucho más.

“Me toca hacer este personaje de nuevo y el reto es seguir agregándole cosas, seguir metiéndole chispa. Se viene un Joel recargado. (...) A mí me encanta que esté solo ahorita, no quiero enamorada. Gigio, por favor, no me pongas novia todavía, esperemos porque pueden pasar 1000 cosas más”, comentó al inicio.

Erick Elera habla sobre el estreno de la serie Al Fondo Hay Sitio. Video: Willax Canal/ Amor y Fuego.

Seguido, aclaró que en el guión de la serie no se ha decidido matar a algún personaje antiguo, esto deja la puerta abierta a que quizá en algún momento puedan volver. Por ello, no descartó que su amada Fernanda en la ficción pueda retornar.

“Nada está dicho. Siempre Al Fondo Hay Sitio nos sorprende con el ingreso de un nuevo personaje o reingreso. Quién sabe si por ahí mi querida ‘Chuckycita’ se asoma o decide regresar. Sería increíble que en algún momento se dé”, sentenció el actor.

SEGUIR LEYENDO