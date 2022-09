Diego Rebagliati analizó el juego de Matías Lazo en la derrota de Melgar

El periodista deportivo afirma que Lazo tuvo una dificil tarea frente al ataque de Independiente del Valle (Video: Movistar Deportes)

Diego Rebagliati, periodista de Movistar Deportes, enfatizó la figura del zaguero Matías Lazo en torno a la derrota de Melgar frente a Independiente del Valle por el partido de ida correspondiente a la etapa semifinal de la Copa Sudamericana 2022. Para el comunicador, la línea defensiva del ‘Dominó' fue una de las principales falencias en Quito, pese a haber demostrado lo contrario durante las anteriores citas tanto en el torneo internacional como en el Campeonato local en el que los entonces dirigidos por Néstor Lorenzo se coronaron ganadores del título Apertura 2022.

“¿Qué alta consideración le tienen a Lazo? para utilizarlo en las cuatro posiciones de defensa. Ha jugado de lateral derecho, es central. También ha jugado de lateral izquierdo con el perfil cambiado. Es muy alto, es muy potente pero no es rápido en movimientos cortos. Le tocó bailar con una situación complicada. Además, le invitaba a que él termine siendo la salida. Por momentos, lo hacía bien, cuando le daba tiempo de girar por momentos”, apuntó el comunicador en el debate planteado por los panelista de Al Ángulo. El defensa central, por naturaleza, fue considerado por Pablo Lavallén desde el arranque. El detalle está en que su posición fue la de lateral izquierdo en reemplazo de Paolo Reyna, importante baja por acumulación de tarjetas amarillas.

“(Paolo Reyna) No tiene un suplente natural en el plantel. Antes estaba (Leonardo) Mifflin, (José) Luján que es el central zurdo por naturaleza y no había jugado bien los últimos partidos y en algún momento también se ha jugado con (Pedro) Ibáñez por la derecha y con (Alejandro) Ramos por izquierda. Me parece perfecto en la medida que salgan chicos de abajo y que los usen. Es un mérito que jueguen una semifinal. Le hubiera costado a cualquiera que cualquier diestro juegue de lateral izquierdo en Ecuador con la velocidad de los ecuatorianos”, agregó Rebagliati para cerrar su análisis.

Lazo fue tomado en cuenta desde el arranque. En Copa Sudamericana, lleva 11 participaciones.

El canterano ‘rojinegro’ ha tenido presencia en Copa Sudamericana 2022 en 11 ocasiones. Sin embargo, con Independiente del Valle experimentó por primera vez el carril izquierdo de la cancha visitante. La falta de experiencia por la zona mencionada sería una de las razones por las que el ataque ecuatoriano pudo resaltar con amplia efectividad. De la misma manera, la última vez que Lazo jugó en aquella posición fue a finales del mes de julio frente a UTC, partido válido por el torneo Clausura de la Liga 1 2022. No obstante, como central y lateral derecho sí tiene mayor continuidad registrada.

Su habilidad en las diferentes posiciones de la zaga lo han ubicado dentro del primer equipo con un lugar privilegiado a sus cortos 18 años. “Yo toda mi vida jugué en Melgar desde los cinco años, obviamente cuando era pequeño jugaba de delantero, extremo, volante, pero ya a los 13 o 14 estaba encaminando cuando algunos profesores me pusieron de defensa, más que todo cuando iba a empezar el Torneo Centenario, y empezabas a viajar más seguido, me pusieron de defensa central y le gustó como me desempeñe, ya que vieron mis cualidades se acomodaban de la mejor manera y ahí me quedé jugando hasta el momento”, reveló el natal de Arequipa en exclusiva para Infobae.

En esa línea, el siguiente reto para Lavallén está en Arequipa el próximo miércoles 7 de setiembre a las 19:30. El estratega argentino someterá a evaluación las acciones de la escuadra ecuatoriana y cuáles serían los puntos necesarios a fortalecer en Melgar. El único objetivo pendiente en la cancha del Monumental de la UNSA es el de remontar el resultado global y acceder a la final de la Copa Sudamericana 2022.

