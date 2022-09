Bernardo Cuesta y su contundente mensaje para la vuelta de Melgar vs Independiente del Valle: “Es matar o morir”

Bernardo Cuesta espera voltear la serie tras derrota de Melgar ante Independiente del Valle. (FBC Melgar)

Melgar de Arequipa cayó goleado por 3-0 en condición de visitante ante Independiente del Valle en un duelo correspondiente a la ida de las semifinales por la Copa Sudamericana 2022. Este resultado en contra cayó como un baldazo de agua fría en el conjunto peruano que se complica el seguir con vida en el certamen continental. Sin embargo, quedan 90 minutos adicionales en Arequipa, algo que Bernardo Cuesta lo tiene bien en claro. En ese sentido, el delantero aseguró que en el Monumental de la UNSA se jugarán el todo por el todo.

Antes de ello, el popular ‘Berni’ reconoció que el cuadro ecuatoriano contó con más oportunidades para abrir el marcador, por lo que eso incidió en el desenlace del compromiso, una situación diferente para el ‘Dominó’, que no pudo materializar sus opciones. “Tuvimos para empatar, tuvimos las ocasiones necesarias para hacerlo, pero no pudimos concretar y el rival sí supo aprovecharlas. Eso se vio reflejado en el marcador”, señaló en declaraciones luego de la contienda.

En eso, el atacante sostuvo que todavía tienen tiempo para voltear la llave y que tendrá que ser con el ‘cuchillo entre los dientes’. “Hay que mejorar, hay que seguir corrigiendo los errores que tuvimos, pero sabemos que es matar o morir de local. Tenemos que hacer nuestro trabajo, tratar de revertir la llave. Es difícil, no imposible. Este equipo se caracteriza por siempre luchar”, agregó.

Bernardo Cuesta no pudo anotar ante Independiente del Valle en Quito. (Getty Images)

Impresiones de Luis Iberico

El joven futbolista peruano también tuvo palabras por esta dolorosa caída. “Tenemos que ver varias cosas por mejorar. El equipo vino a hacer un buen partido y no se dio. Nos atacaron mucho, sabíamos de su juego y ahora tenemos una revancha en casa. Es importante eso, así que vamos a trabajar para darle vuelta a esto”, comentó.

Del mismo modo, indicó que el plantel nacional no bajará los brazos. “No estuvimos claros. Teníamos el 1-1 dos veces o un poco más y no se pudo. En contra nos atacaron muy bien. Pero este grupo no se va a rendir y podemos revertirlo”, sostuvo.

El delantero peruano habló del encuentro de ida por semifinales del certamen continental. (Video: ESPN)

Desarrollo del partido

Y es que los dirigidos por Pablo Lavallén no mostraron un alto rendimiento como lo hicieron a lo largo del torneo internacional. A pesar de que en este cotejo iniciaron con una presión intensa, que incluso provocó errores en salida por parte de los dueños de casa y pudo llegar el primero para Melgar, con el transcurrir de los minutos se fueron diluyendo. Fue ahí cuando los ‘negriazules’ tomaron el protagonismo de las acciones y se adueñaron de la pelota.

El mismo Bernardo Cuesta tuvo una chance de marcar, pero su gol fue anulado por fuera de juego a los 13 minutos. Solo Carlos Cáceda, arquero del ‘León del Sur’, agrandó su figura a los 17 minutos luego de un espectacular atajada a Lorenzo Faravelli, a quien le quitó espacio en su área y provocó que su disparo se fuera al saque de esquina. Una salvada monumental.

Luego, los locales pudieron abrir la cuenta. Richard Schunke ganó por alto en área rival y colocó el 1-0 a los 29 minutos. La segunda conquista llegó en la etapa complementaria. Lorenzo Faravelli culminó de gran manera una jugada colectiva a los 67 minutos con un disparo muy esquinado e imposible para Cáceda. Finalmente, Lautaro Díaz ejecutó una espectacular jugada desde la banda izquierda que también acabó con un potente remate cruzado para decretar la victoria.

El cuadro peruano cayó 3-0 ante los ecuatorianos por semifinales ida de Copa Sudamericana. (Video: ESPN).

Melgar, imbatible de local

Los ‘rojinegros’ disputarán la vuelta en el Monumental de la UNSA y con su hinchas. En ese sentido, ha quedado demostrado a lo largo de la Copa Sudamericana que en Arequipa ningún equipo ha podido ganarle y apenas empató. Por ello, es un dato para tomar en cuenta y que podría ser decisivo para clasificar a la ansiada final.

