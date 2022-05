Conoce a Matias Lazo, el defensa arequipeño que se hace un camino en Melgar

El próximo domingo 29 de mayo, Melgar recibirá en Arequipa a Universitario por la Liga 1, con el objetivo de obtener un triunfo que le permita mantenerse en lo más alto de la tabla. Y es que con 31 puntos, el elenco arequipeño en la actualidad, de la mano del profesor Néstor Lorenzo viene haciendo un gran desempeño en la primera parte del torneo.

Una de las revelaciones del elenco de Melgar, es Matias Lazo, quien con 18 años, ya lleva su tercera temporada en el fútbol profesional vistiendo la camiseta ‘Rojinegra’.

No obstante, Matias Lazo en esta temporada sumó más partidos a comparación de los años anteriores, puesto que por la Liga 1 ya lleva 9 partidos disputados. Es por ello, que Infobae lo llamó para que hablé del buen momento que lleva en Melgar FBC.

“Primeramente, muy tranquilo y contento de como se viene dando las cosas, por la confianza que me ha brindado el cuerpo técnico y mis compañeros. Creo que la confianza es clave para que uno se pueda desempeñar de la mejor manera y mientras el equipo siga peleando y estemos ahí, los muchachos y yo vamos a responder de la mejor manera”, comentó Matias Lazo en exclusiva a Infobae.

A su vez, Matías Lazo cuando llegó a FBC Melgar tenía cinco años cuando empezó en las divisiones inferiores del club arequipeño, en la categoría sub-6 y jugaba en una posición diferente a la que juega ahora.

“Yo toda mi vida jugué en Melgar desde los cinco años, obviamente cuando era pequeño jugaba de delantero, extremo, volante, pero ya a los 13 o 14 estaba encaminando cuando algunos profesores me pusieron de defensa, más que todo cuando iba a empezar el Torneo Centenario, y empezabas a viajar más seguido, me pusieron de defensa central y le gustó como me desempeñe, ya que vieron mis cualidades se acomodaban de la mejor manera y ahí me quedé jugando hasta el momento”, dijo Lazo a Infobae.

“Definitivamente los resultados que se nos vienen dando ahora, no es cosa de un día para otro, es un trabajo que ya venimos haciendo desde hace un tiempo, y creo que es una recompensa para todo el equipo. Es un grupo de personas increíbles y que nos hemos compenetrado de la mejor manera, eso creo que hace posible que el equipo esté respondiendo y este al nivel de lo que se nos pide”, agregó.

Al ser consultado, sobre las indicaciones que le da el profesor Néstor Lorenzo, Matias Lazo comentó lo siguiente. ““El profesor me comenta siempre ingreso o inicio , la concentración debida, 100 por ciento de concentración y jugar simple, hablar bastante que eso en las últimas fechas nos va a ayudar bastante”.

Por último, Lazo reveló quien es su compañero de habitación cuando el plantel concentra para enfrentar un partido sea por la Liga 1 como la Copa Sudamericana. “Siempre en las concentraciones he concentrado con Paolo Reyna, y los compañeros están siempre para apoyarnos y felicitarme las cosas que hago bien. Además, me aconsejan en las cosas que no hago bien y los buenos capitantes me ayudan bastante a superarme día a día”, sentenció Matias Lazo a Infobae.

SEGUIR LEYENDO