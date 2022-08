Melgar: posible reemplazo de Paolo Reyna para enfrentar a Independiente del Valle por Copa Sudamericana

Paolo Reyna se perderá la ida de Melgar vs Independiente del Valle por acumulación de tarjetas amarillas.

Melgar jugará con Independiente del Valle hoy a las 19:30 en el estadio Rodrigo Paz Delgado por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana 2022. Pablo Lavallén tendrá una gran ausencia para este choque, pues Paolo Reyna sumó su tercera cartulina amarilla y quedó suspendido. El DT argentino tendría dos alternativas para reemplazar al lateral izquierdo.

Los confirmados para conformar la línea de cuatro defensivas son: Alejandro Ramos como marcador derecho, Alec Deneumostier y Leonel Galeano como la dupla de centrales. No obstante, hay una duda por la banda izquierda y es que Paolo Reyna fue amonestado a los 55 minutos de Melgar vs Internacional de Porto Alegre, por lo tanto sumó su tercera tarjeta y no podrá disponible para el primer cotejo de semis.

De acuerdo al periodista Mauricio Loret de Mola hay dos opciones para el puesto de lateral izquierdo. Primero está Matías Lazo y después José Luján, los cuales son centrales, pero pueden sustituir a Reyna en esa posición. Ya lo han hecho con anterioridad. Uno de los dos ha sido más considerado en esa zona del campo en lo que va de la temporada.

Lazo tiene una ventaja leve sobre Luján, debido a que el futbolista de 19 años ha alineado en cuatro partidos de la Copa Sudamericana y en tres lo hizo como titular. Por su parte, el jugador de 25 años solo entró en la victoria 2-1 sobre River Plate de Uruguay en la fase de grupos.

Matías Lazo o José Luján podrían ser titulares en Melgar vs Independiente del Valle.

Posible alineación de Melgar

Pablo Lavallén mandaría el siguiente once para tratar de neutralizar a Independiente del Valle: Carlos Cáceda estará en la portería; Alejandro Ramos, Alec Deneumostier, Leonel Galeano y Matías Lazo o José Luján en la defensa; Horacio Orzán, Alexis Arias y Martín Pérez Guedes conformarían el mediocampo ‘rojinegro’; el ataque sería encabezado por Luis Iberico, Bernardo Cuesta y Cristian Bordacahar.

Apoyo de la hinchada ‘rojinegra’

Los fanáticos de Melgar han mostrado su apoyo incondicional a lo largo de esta campaña internacional. Viajaron a Brasil, Argentina, Uruguay, Colombia y ahora Ecuador. Un grupo de hinchas ‘rojinegros’ se aproximaron al hotel de concentración de su equipo para mostrar su respaldo a pocas horas del histórico duelo con Independiente del Valle. Entonaron los cánticos representativos y llevaron pancartas. Los jugadores del ‘león del sur’ no se hicieron esperar y bajaron a saludar a todos los asistentes.

Melgar recibió el banderazo de sus hinchas en Ecuador. (Movistar Deportes)

Dónde ver Melgar vs Independiente del Valle

- Perú / DirecTV, Star+, ESPN.

- Argentina / ESPN, DirecTV, Star+.

- Brasil / Now Net e Claro, Conmebol TV.

- Chile / DirecTV, Star+, ESPN.

- Colombia / DirecTV, Star+, ESPN.

- Ecuador / DirecTV, Star+, ESPN.

- Paraguay / Star+, Tigo Sports.

- Uruguay / DirecTV, Star+, ESPN.

- Venezuela / DirecTV, Star+, ESPN.

Vuelta de Melgar vs Independiente del Valle

Los arequipeños tendrán la ventaja de cerrar la llave en casa. El partido de vuelta está programado para el próximo 7 de setiembre a las 19:30 en el estadio Monumental de la UNSA, el cual luzca abarrotado, tal y como sucedió en el choque con Internacional de Porto Alegre por cuartos de final.

El ganador del duelo entre peruanos y ecuatorianos se enfrentará en la final contra el vencedor de Sao Paulo vs Atlético Goianiense. Los dos finalistas de esta edición de la Copa Sudamericana se conocerán el próximo jueves 8 de setiembre después de las 22:00 horas.

SEGUIR LEYENDO