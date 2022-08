Yenifer Paredes pasará 30 meses de prisión preventiva en el Penal Anexo de Mujeres de Chorrillos

Yenifer Paredes será conducida al Penal Anexo de Mujeres en Chorrillos.

Yenifer Paredes sigue permaneciendo en la carceleta del penal Ancón II, luego de que el juez Jhonny Gómez Balboa emitiera la resolución de dictarle 30 meses de prisión preventiva ante los alegatos sólidos que presentó la Fiscalía en contra de la cuñada de Pedro Castillo.

Desde la madrugada del 29 de agosto, la joven, quien también está siendo investigada por presunto delito de lavado de activos, se encuentra en dicha carceleta, cumpliendo su detención hasta que pueda ser trasladada a un centro penitenciario.

Fuentes del INPE han revelado a los medios de comunicación, que la hermana de la primera dama será trasladada en los próximos días al Penal Anexo de Mujeres de Chorrillos, en donde pasará el resto de su sentencia.

Susana Silva Hasembank, extitular del INPE, adelantó para el diario Correo, algunas condiciones que tendría Yenifer Paredes en prisión. Por ejemplo, sostuvo que “le correspondería estar en una celda bipersonal”.

“En cuanto a patio, le correspondería entre dos horas al día, individualmente, a cuatro horas al día”, refirió Silva Hasembank.

Yenifer Paredes se presentó ante la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República

Recordemos que este centro penitenciario entró en funcionamiento el 5 de abril de 1992, en un principio la Policía Nacional del Perú estaba a cargo de este lugar, sin embargo, dos años posteriores y a través de un Decreto Supremo, fue el INPE quien toma la autonomía del centro de encarcelamiento de mujeres.

El establecimiento penitenciario ha sido conocido también por recibir internas muy conocidas por la coyuntura nacional, como la candidata presidencial, Keiko Fujimori, la ex primera dama, Nadine Heredia, la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, la ex conductora de televisión, Magaly Medina y la ex fiscal de la Nación, Blanca Nélida Colán.

Centro penitenciario se encuentra en el distrito de Chorrillos.

Investigación contra Yenifer Paredes

La Fiscalía abrió tres carpetas de investigación contra Yenifer Paredes, hermana de la primera dama. Entre ellas destacan : Tráfico de influencias, Lavado de activos y Organización criminal.

Recordemos que durante las audiencias que se presentaron, la defensa del Estado, presentó de manera oficial conversaciones del empresario Hugo Espino, en donde comprometían seriamente a la cuñada del jefe de Estado y al alcalde de Anguía, José Nenil Medina.

“Afirma que se reunió en el mes de octubre del 2021 con José Nenil Medina Guerrero alcalde de la Municipalidad distrital de Anguía donde habían concretado que la ejecución de obra de saneamiento sería adjudicado al declarante para lo cual este debía buscar un socio y posteriormente coordinar el porcentaje ilícito (diezmo) que le correspondía el cuál sería el 10% del monto total de la obra como parte de la ventaja ilícita que esté recibiría dicha coima que le correspondía a José Nenil Medina Guerrero ascendía a la suma de 22,8000 soles cumpliéndose la entrega de cien mil soles en el mes de enero del 2021 en las instalaciones del inmueble sitio avenida Brasil número 727 en el departamento 702 en el distrito de Breña. Posteriormente, en el mes de marzo del 2021, Hugo Johnny Espino Lucana hizo entrega a Joselyn Medina Guerrero la suma de cien mil soles en su domicilio en la avenida Naranjal, cuadra 13 manzana D lote 10 distrito de Los Olivos”, se expuso durante la audiencia.

Además, se presume que la hermana de Lilia Paredes, esposa de Castillo Terrones, integraría esta organización criminal y que su función fue de intermediaria y testaferro ante las presuntas licitaciones fraudulentas que se investigan.

