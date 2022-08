Cercado de Lima: delincuentes balean a taxista porque puso resistencia al robo de su vehículo

Cercado de Lima: taxista fue baleado por sujetos que intentaron robarle su vehículo. (RPP Noticias).

La delincuencia continúa en su auge en distintas partes del Perú. En el distrito del Cercado de Lima, un hombre que iba a bordo de su vehículo con el que realiza servicio de taxi recibió el impacto de una bala por resistirse al robo de su herramienta de trabajo.

La víctima fue identificado como Juan José Ramos Rivadeneyra (41), quien según la información dada por los vecinos de la zona, iba manejando el carro por la cuadra 2 del jirón Ramón Cárcamo cuando ocurrió el asalto.

El asaltante tomó por sorpresa a su víctima cuando se encontraba cerca a los rieles del tren e intentó forcejear para llevarse el vehículo. Tras no lograr su cometido, el ladrón sacó un arma de fuego y le disparó a la altura del muslo derecho dejando a Ramos Rivadeneyra gravemente herido.

Cabe mencionar que el hecho se dio cuando se producía un ligero tráfico por la zona, en donde el delincuente aprovechó para cometer el intento de robo.

Ante los sucesos, los testigos llamaron a una unidad de bomberos y ambulancia para que el conductor fuera trasladado al hospital Arzobispo Loayza.

Mencionaron que la zona es muy peligrosa sobre todo para los taxistas y quienes no son residentes del lugar en horas de la noche.

Peritos de criminalística y agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) llegaron al lugar del hecho para realizar las diligencias correspondientes.

Además, efectivos de la Dirincri se llevaron el auto gris marca ‘Honda’ para realizar la documentación respectiva ante un hecho que atenta contra la seguridad ciudadana.

Inseguridad ciudadana aumenta mensualmente

Lucía Nuñovero, especialista en seguridad ciudadana de la PUCP manifestó en entrevista con RPP Noticias que, Lima Metropolitana registra un aumento mensual de actos delictivos que viene afectando a la población.

Según el especialista, desde año 2021 al 2022 se evidenció “un crecimiento exponencial mensual a nivel nacional”. Es así que, hemos pasado del 19% de victimización autoreportada al 25% “con el sesgo de que es algo declarado, que la gente recuerde un hecho delictivo en los últimos seis meses, igual es un marcador bien fuerte, la gravedad es de un nivel de primer orden”.

En esa misma línea, también se conoció que hay un aumento del 10% al 16% en el uso de armas de fuego por parte de los delincuentes en Lima Metropolitana, en el Callao en 20%, y en Lima Norte hasta el 24% siendo este último el principal foco delictivo. “En Lima Sur ya están presentando los focos específicos donde el delincuente no tiene miedo de usar armas con una intención letal”, manifestó.

Para Nuñovero uno de los factores determinantes en este aumento en la criminalización es la dinamización post pandemia, pero también la “desinstitucionalización” de la Policía. “Eso golpea muchísimo y proviene de los últimos dos gobiernos lamentablemente”, expresó.

¿Dónde denunciar hechos delictivos?

Puedes reportar un hecho delictivo a través de una denuncia ante la Policía Nacional del Perú (PNP). Comunícate con la Central de emergencia 105 de la PNP. El operador policial, registrará tus datos para enviarte la ayuda oportuna.

Te recomendamos que, si has sido víctima de robo en tu vivienda, local comercial o similares, no toques ningún objeto dentro del inmueble, para que posibles pruebas y huellas no sean contaminadas y así los efectivos puedan realizar oportunamente su trabajo de investigación.

Una vez notificado el hecho a la central de emergencia, acude a la comisaría más cercana a presentar tu denuncia. Recuerda que la llamada al 105 no es indispensable para hacer una denuncia.

