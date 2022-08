Rafael Fernández reveló que nana de Karla Tarazona vivía con ellos: “No teníamos privacidad”

Magaly Medina revela que la nana podría haber sido un elemento para la ruptura entre Karla Tarazona y Rafael Fernández. (ATV)

Luego del sorpresivo comunicado que la conductora de “D Mañana” y su esposo publicaron en sus redes sociales anunciando su separación definitiva, esta noche, en la última edición del programa de “Magaly Tv La Firme”, el empresario contó varios motivos que le generaban malestar durante de la convivencia.

A través de una extensa entrevista con la “Urraca”, la expareja de Karla Tarazona, desde la comodidad de su estrenado departamento de soltero, relató los motivos que habrían ocasionado una serie de conflictos y malestar dentro de su matrimonio con la artista peruana.

Dentro de las razones que explicó, sorprendió en el momento que mencionó a la nana y mujer de íntima confianza, de la exesposa de Christian Domínguez. Según Magaly Medina, una mujer identificada como “Maricarmen”, quien no solo trabaja cuidando a los tres hijos de la artista, “invadía la intimidad de la pareja”.

Karla Tarazona aparece en su programa 'D'Mañana'. | Panamericana TV

La figura de ATV también comentó durante su programa, antes de presentar la entrevista que realizó al empresario, que la nana de Karla Tarazona, cumplía diversos roles de asistente y community manager de la presentadora del programa familiar de Panamericana Televisión.

De esta forma, la polémica periodista indicó que Rafael Fernández dijo que uno de los principales problemas que tenía con la conductora, es no compartir tiempo juntos de manera privada. El motivo, según señaló, es que la nana compartía demasiadas horas con su aún esposa.

“El que llegues del trabajo y te encuentres a esa persona en tu casa, en tu cuarto y no puedas tener un momento privado y particular con tu pareja. El no poder compartir con su esposa en su propia casa”, opinó la Magaly Medina.

“Esta persona estaba en el cuarto con ellos y siendo un elemento que afectaba la comunicación entre los dos“, añadió la conductora de “Magaly TV, la Firme”.

Rafael Fernández y Karla Tarazona terminaron su relación. | Instagram.

Del mismo modo, la figura de ATV, aseguró que Maricarmen, es una persona que trabaja hace años con Karla Tarazona y que no solo se encarga del cuidado de sus tres hijos menores, ya que hasta hace funciones de manager en algunas ocasiones.

“Es una especia de nana, asistente, manager, se encarga de sus redes. Es como una especie de mejor amiga, hasta casi hermana. Pero se debe considerar que una relación de pareja siempre es de dos, una tercera persona sobra”, relató la “Urraca”.

Relación con los hijos de Karla Tarazona

En otro momento de la entrevista, Rafael Fernández habló sobre su relación con los hijos de Karla Tarazona. Como se recuerda, la presentadora de Panamericana TV se mudo con su pareja y primogénitos a una casa en La Molina donde mostraban, a a través de fotos y videos, que compartían momentos felices juntos.

“Yo creo que van a estar muy bien, no me voy a desvincular de ellos. Son unos chicos excelentes, inteligentísimos los tres y no merecen que yo deje de estar a su lado”, aclaró el empresario ante la interrogante de la conductora de ATV sobre si iba a desligarse totalmente de los hijos de Karla Tarazona.

Karla Tarazona y Rafael Fernández anunciaron el fin de su matrimonio, (Instagram)

“Ellos se van a mudar, pero en el resto de cosas como el colegio, eso se va a mantener igual. Es básico su educación. Si yo puedo, los voy a ayudar en algo. Voy a tratar que esto sea lo más tranquilo posible por ellos”, concluyó durante su intervención sobre este punto.

