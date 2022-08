Fiscal Marita Barreto señala que el presidente Pedro Castillo utiliza su poder para obstruir las investigaciones

Marita Barreto denunció que un dron estuvo filmando el interior de su casa.

La fiscal superior Marita Barreto, coordinadora el equipo especial de fiscales contra la corrupción del poder, reiteró su preocupación porque el presidente Pedro Castillo abusa de su poder para intervenir en las investigaciones por presuntos actos de corrupción de funcionarios de su gobierno y de su entorno más íntimo. Esto a raíz del pedido para destituir al coronel de la policía Harvey Colchado, quien fue a Palacio de Gobierno para detener a Yenifer Paredes.

“El presidente de la República está abusando de su poder para intervenir en una investigación en la que también sería parte, porque a él la Fiscalía de la Nación lo investiga por presuntamente integrar esta organización”, señaló Barreto en diálogo con el diario El Comercio. Añadió que “sería un grave error que pretendan apartar a cualquier miembro del equipo especial [policial] que ha sido conformado mediante una resolución” en clara referencia a Colchado.

“Pretender sacar a uno de los miembros sin ninguna causa grave que justifique un incumplimiento de un mandato establecido por el Ministerio Público resulta una grave intromisión de terceros”, agregó. La fiscal enfatizó que el allanamiento a Palacio, el pasado 9 de agosto, para ubicar a la cuñada del presidente Castillo fue legal y no se percibió irregularidad alguna.

“Los fiscales y la policía han asistido al lugar [residencia de Palacio] en cumplimiento de un mandato judicial y conforme conocemos el artículo 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y de la propia Constitución. Las resoluciones judiciales deben de cumplirse por cualquier persona sin cuestionamiento”, apuntó. Por otro lado, Barreto mostró su preocupación por los recientes nombramientos en la Policía como en la Inspectoría General.

Harvey Colchado lidera el equipo especial de la Policía en respaldo al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción. (Congreso)

“El hecho de que se haya retirado sin causa de justificación y de manera abrupta al anterior jefe de la inspectoría y que se haya nombrado a un oficial que, entiendo, ya antes había sido retirado porque al parecer recibía dos remuneraciones paralelas según se ha podido leer en los medios, para que asuma un cargo donde justamente va a recaer la denuncia formulada por el presidente, consideramos que eso evidencia un ejercicio abusivo del poder”, indicó Barreto.

La fiscal superior se refiere así al general de armas de la Policía Nacional del Perú, Segundo Leoncio Mejía Montenegro, al cargo de inspector general de la PNP. De otro lado, Barreto añadió que “hay una clara obstrucción desde hace mucho tiempo” que también se observa en las redes sociales. “Hemos podido identificar un gran número de usuarios que están en una campaña intensa en las redes sociales y otros medios de comunicación en los cuales repiten y repiten una serie de hechos no contrastados, no corroborados, y lo hacen con seudónimos para no ser identificados”, aseguró.

Medidas

Frente a los ataques del Gobierno, la coordinadora el equipo especial de fiscales contra la corrupción del poder reveló que tomarán medidas para proteger las investigaciones que tienen. “Estamos evaluando interponer alguna acción constitucional para proteger la investigación. Es inaudito, francamente, cómo es que el Ministerio Público, que tiene la responsabilidad de perseguir el delito, es atacado justamente por el poder político para evitar que continuemos con las investigaciones”, adelantó.

Barreto descartó que haya “una persecución abusiva y politizada” de la fiscalía contra el Ejecutivo. “Ese argumento no tiene asidero. Porque primero que no tenemos ningún interés político. Somos absolutamente apolíticos. No conocemos a ninguna de esas personas. No hay animadversión. Lo que pasa es que tenemos que darnos cuenta de que todos tenemos que hacer la tarea. El Ministerio Público la está cumpliendo”, zanjó.

SEGUIR LEYENDO