Alejandra Baigorria aclara que no ha terminado con Said Palao luego de viajar sola

Alejandra Baigorria aclara que no ha terminado su relación con Said Palao. (Instagram)

Alejandra Baigorria sorprendió a todos sus seguidores al tomar un viaje relámpago el último viernes 26 de agosto. Según explicó en sus redes sociales, tomó esta decisión luego de ver que necesitaba un tiempo sola, sin embargo desató una serie de especulaciones sobre su relación con Said Palao.

Y es que, la pareja se ha mantenido un poco alejada durante estas últimas semanas debido al entrenamiento de judo que tiene el deportista que los ha restringido un poco. Pero, la empresaria prefirió salir a aclarar lo que realmente sucede.

En sus historias de Instagram, la ‘rubia de Gamarra’ compartió una serie de videos en los que explica que es lo que realmente está sucediendo con su vida y, desde el inicio, dejó en claro que ninguna de sus decisiones tiene que ver con su relación que, por el contrario, está yendo muy bien.

“Es bastante cansado tener que estar aclarando este tipo de cosas pero, lamentablemente se hizo una ola de especulaciones así que bueno, ahí está”, escribió en su primera historia.

Alejandra Baigorria aclara que está bien con Said Palao. (Instagram)

Seguido señaló: “Veo que hay muchos comentarios que dicen: “Alejandra, seguro terminó con Said, tienen sus problemas” Eso es lo primero que siempre hablan, les quiero aclarar que no. Said y yo estamos súper bien, es más casi nunca peleamos en realidad”.

Tras ello, aseguró que tiene diversos problemas personales que no la han tenido muy feliz. Es por eso que decidió tener un momento a solas y pensar más las cosas. “Simplemente, tengo problemas personales y decidí escaparme un rato, se viene mi cumpleaños y dije bueno, voy a relajarme un rato sola porque es bueno también estar sola”, sentenció.

Además, en su declaración agregó un texto en el que señala que ha aprendido a tener tiempo sola pese a estar en pareja. “Con los años aprendí que tener una relación es no estar pegados 24/7. Ahora valoro mucho mi espacio y disfruto mucho estar sola, me siento bien así dándome un tiempo para mí, para pensar y recargar energías para todo lo que se me viene”, finalizó.

¿Qué había publicado Alejandra Baigorria?

La noche del viernes 26 de agosto, la participante de ‘Esto es Guerra’ compartió un video de su espera en el aeropuerto. Con ello escribió un extenso y profundo mensaje en el que expresaba que se encontraba tomando un vuelo necesario para estar feliz consigo misma.

Recalcó que estaba pasando por momentos complicados y que necesitaba desconectar. Incluso, confesó sentirse no muy feliz por recibir su próximo cumpleaños, por lo que prefería recargar energías sola. Esto sorprendió a todos y dejó entrever que habría terminado su relación con Said Palao, versión que luego fue desmentida.

Alejandra Baigorria se fue de viaje sola. (Instagram)

“Decidí tomar un vuelo hoy así a la loca. Me voy a regalar unos días para mí sola. Para desconectar y reconectarme conmigo misma. Han sido semanas duras para mí. Se viene mi cumpleaños, pero no tengo ganas que lo sea, por eso decidí regalarme esto para mí. Tratar de poder estar en paz y en el lugar que yo quiero hablándome a mí misma y haciéndome más fuerte para regresar al mundo que me espera lleno de problemas”, escribió en su red social.

