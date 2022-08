Los motivos por los que la mitad de la población peruana está con obesidad

Sobrepeso y obesidad se descontrola en Perú.

La mitad de la población en el Perú sufre de sobrepeso u obesidad. Solo para hacernos una idea, 1 de cada 4 peruanos mayores de 15 años padece una de estas dos condiciones, las cuales aumentan las probabilidades de desarrollar diabetes, ataques al corazón, cáncer, entre otras enfermedades, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

Cabe destacar que no es lo mismo sobrepeso (gordura) que obesidad (supergordura) . Para diferenciarlos, se debe recurrir al índice de masa corporal (IMC), que se identifica según el peso y la talla de la persona. Es decir, para determinar si una persona tiene sobrepeso, su IMC debe encontrarse entre 25 a 29.9, pero si este número es mayor a 30 se estaría hablando de un caso de obesidad. Si supera los 35, la condición se denomina obesidad mórbida.

Motivos por lo que la mitad de los peruanos está gordo

Para Karyn Reyna, nutricionista de la Clínica Ricardo Palma, los datos del INEI no son sorprendentes, sino que describen la realidad de los peruanos. Según explicó a Infobae, “ desde hace 15 años las cifras de casos de sobrepeso y obesidad están en aumento”.

“Antes había un 6 o 7% de niños con obesidad, actualmente está bordeando los 15%. Con este aumento, se va a incrementar las tazas de enfermedad no transmisibles, como la diabetes, que cada 10 años se duplica la cantidad de pacientes con esta enfermedad”, manifestó .

En esa línea, desmintió que el encierro propio de la pandemia de la COVID-19 haya influenciado en grandes rasgos los resultados del referido estudio. “No es por la cuarentena, no es por los casi dos años en que hemos estado encerrados. Este no es un factor definitivo que ha hecho que el número de personas con obesidad y sobrepeso aumenten. Esto viene desde hace más de 20 años, ya que los cambios alimentarios y nuestros hábitos han venido cambiando paulatinamente” , comentó.

De acuerdo al Mapa de Obesidad en el Perú, nueve de las diez regiones que superan el promedio regional se encuentran en la costa (Tumbes, Piura, La Libertad, Lima Metropolitana, Lima Regiones, Callao, Ica, Arequipa, Moquegua, Tacna, Madre de Dios). La doctora Reyna consideró que esta estadística solo reafirma que la obesidad es mayor en zonas urbanas a comparación de las rurales, así como en la sierra y la selva.

“Las personas que migran a Lima, por ejemplo, de la sierra o de la selva, cambian su tipo de alimentación. Su dieta autóctona, libre de químicos, baja en azucares refinados, es dejada de lado para consumir en exceso el pan, la azúcar, grasas saturadas”, dijo.

Cómo frenar esta tenencia

La nutricionista precisó que, de acá unos años, este problema va a ser mucho mayor debido a que las autoridades pertinentes no se enfocan en la verdadera solución.

“Las estrategias de salud no se deben centrar en la parte recuperativa, es decir, darle medicación al paciente, sino que debemos enfocarnos en la parte preventiva y comenzar desde muy pequeños a advertirles. Desde el nido, luego en primaria, secundaria y, por supuesto, desde casa”, argumentó.

“Veo a muchos niños con diabetes, con obesidad, pero es un tema del cual no se habla mucho, porque sus padres no ven que su niño está obeso. Ni los fines de semana salen a entretenerse en el parque, con una pelota, practicando algún deporte. Ya no hay esa cultura de actividad física, como parte de una vida saludable. La solución está en incentivar en los pequeños el consumo de productos saludables”, continuó.

De acuerdo a sus palabras, la obesidad es la madre de varias enfermedades no transmisibles y comorbilidades. “Este es un tema más educacional, cultural, que se debe de trabajar desde casa y desde los colegios en los niños que son el futuro. Lamentablemente, ya en adultos, es difícil quitarles un hábito, además de que ya pueden estar con diabetes, hipertensión”

Alimentos que debes sacar de tu dieta sí o sí

Para finalizar, la especialista aconsejó a todos los peruanos a evitar el consumo de azúcar y quitarlo de su dieta paulatinamente. Para ello, dejó algunos sustitutos naturales que cumplen en mismo objetivo.

“Por muchos años se ha satanizado a la grasa, haciendo creer a la población que la grasa es el enemigo, pero el 30% de tu requerimiento diario para vivir es grasa, la necesitas para vivir. Obviamente que me refiero a grasas saludables, como la de la palta, las aceitunas, el aceite de oliva”, dijo.

“Lo que sí se debe quitar el peruano de su dieta es el azúcar, definitivamente. Y no la necesitamos, para endulzar algo podemos optar por miel, algarrobina, panela, cosas que no sean tan industrializadas. El azúcar es el principal enemigo de la humanidad en todo el mundo”, concluyó.

