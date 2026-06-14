Patrimonio en peligro: invasores dañan el geoglifo Triple Espiral tras ocupar zona protegida de Quebrada Santo Domingo en Trujillo

El Ministerio de Cultura ejecutó un operativo en Quebrada Santo Domingo, en Laredo, tras detectar ocupaciones ilegales y estructuras precarias cerca del geoglifo Triple Espiral. Dirección Desconcentrada de Cultura de La Libertad

La protección de los bienes arqueológicos en la enfrenta un nuevo desafío tras la detección de ocupaciones ilegales dentro de un espacio considerado patrimonio cultural. Autoridades del sector Cultura intervinieron en una zona protegida de la provincia de Trujillo luego de identificar acciones vinculadas con la apropiación indebida de terrenos estatales.

La situación se produjo en un sector de alto valor histórico ubicado en el distrito de Laredo, donde especialistas registraron instalaciones recientes y evidencias de actividades incompatibles con la conservación del sitio. La intervención contó con apoyo de autoridades locales y agentes policiales para frenar el avance de ocupantes que ingresaron a un área declarada intangible.

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El caso adquiere relevancia debido a que el lugar alberga manifestaciones arqueológicas de gran importancia para la historia prehispánica del norte peruano. Entre ellas destaca el geoglifo Triple Espiral, una representación ancestral que durante los últimos años sufrió afectaciones derivadas de acciones humanas dentro de la zona protegida.

Operativo permitió retirar instalaciones ilegales

Ministerio de Cultura intervino Quebrada Santo Domingo para recuperar un área arqueológica protegida afectada por ocupaciones ilegales. Composición: Infobae

El Ministerio de Cultura informó que la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) La Libertad ejecutó un operativo de recuperación en la Zona Arqueológica Quebrada Santo Domingo. La acción se desarrolló con participación de la Municipalidad Distrital de Laredo y efectivos de la Policía Nacional del Perú.

Durante la diligencia, las autoridades intervinieron a dos personas que realizaban acciones de ocupación indebida dentro del área intangible. Como resultado, se retiraron estructuras precarias instaladas ilegalmente en las proximidades del geoglifo Triple Espiral.

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El personal técnico desplazado al lugar verificó además la presencia de una camioneta dentro de la zona protegida. También identificó casetas improvisadas y cercos elaborados con palos, elementos que evidenciaban un intento de dividir y apropiarse de terrenos pertenecientes al Estado peruano. Dichos espacios se encuentran bajo administración del Ministerio de Cultura debido a su condición de Patrimonio Cultural de la Nación.

La intervención estuvo encabezada por Sandra Barrantes, subdirectora de la DDC La Libertad, quien supervisó las acciones en campo y constató nuevas afectaciones dentro del sitio arqueológico.

Según indicó la funcionaria, personas ingresan clandestinamente al área con el propósito de desarrollar actividades agrícolas sin autorización. Esta situación representa un riesgo para la conservación de los elementos patrimoniales presentes en el lugar.

Barrantes también señaló la necesidad de incorporar al Proyecto Especial Chavimochic en las labores de protección. De acuerdo con la evaluación realizada por las autoridades, los ocupantes utilizarían un puente que cruza el canal Chavimochic para acceder a la zona arqueológica.

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Las inspecciones permitieron advertir además la presunta instalación de tuberías clandestinas destinadas a extraer agua del canal. Ese recurso sería utilizado para el riego de cultivos establecidos de manera ilegal dentro del área intangible.

El Triple Espiral vuelve al centro de las preocupaciones

Vestigios de espirales prehispánicas grabadas en el suelo de la Zona Arqueológica Quebrada Santo Domingo, Trujillo, objeto de un reciente intento de invasión y lotización por parte de asociaciones. (Foto: sobreelerastro.pe)

Uno de los principales puntos de atención durante el operativo fue la situación del geoglifo Triple Espiral, considerado un símbolo representativo de la iconografía prehispánica.

El Ministerio de Cultura recordó que esta manifestación cultural posee más de mil años de antigüedad y sufrió daños parciales en años anteriores. A raíz de esos antecedentes, la entidad dispuso acciones de monitoreo permanente en el sector y reforzó las medidas orientadas a garantizar su conservación.

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La cercanía de las instalaciones ilegales detectadas durante la reciente intervención volvió a encender las alertas sobre la vulnerabilidad del monumento arqueológico frente a invasiones y usos no autorizados del territorio.

Denuncia previa alertó sobre presunta lotización de terrenos

Retiraron estructuras precarias y cercos improvisados instalados cerca del geoglifo Triple Espiral. Difusión

Los hechos registrados en junio guardan relación con denuncias formuladas meses antes respecto a posibles intentos de ocupación dentro de Quebrada Santo Domingo.

Según información difundida por la Agencia Andina, en febrero se presentó una denuncia ante el Ministerio de Cultura relacionada con actividades promovidas por la Asociación de Agricultores Manos Limpias. El documento advertía sobre convocatorias y reuniones destinadas a explicar mecanismos de adjudicación de predios dentro de la zona protegida.

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La denuncia señalaba que el 8 de febrero cerca de 40 personas y 10 vehículos participaron en una reunión realizada en las inmediaciones del sitio arqueológico. Diversos testimonios indicaron que los asistentes acudieron bajo la expectativa de obtener terrenos o regularizar predios ocupados.

Una de las declaraciones recogidas por la Agencia Andina señala: “A mí me convocaron a una reunión porque me dijeron que el señor Mario Esteban López Carranza iba a transferir su terreno y nosotros queremos un pedacito”.

De acuerdo con los testimonios incorporados en el reporte, gran parte de los asistentes desconocía que el área involucrada contaba con protección patrimonial y restricciones legales para cualquier proceso de ocupación o adjudicación.

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Un espacio con miles de años de historia

La Zona Arqueológica Quebrada Santo Domingo constituye uno de los espacios patrimoniales más importantes de La Libertad. El área conserva petroglifos, caminos ceremoniales y diversos vestigios que evidencian una prolongada ocupación humana a lo largo de miles de años.

Especialistas reconocen este lugar como un antiguo centro ceremonial vinculado al culto al agua. A lo largo del tiempo recibió la presencia de distintas culturas prehispánicas, entre ellas la Cupisnique, la Moche y la Chimú.

Las evidencias arqueológicas conservadas incluyen representaciones zoomorfas y antropomorfas grabadas sobre las rocas del entorno. Estos elementos forman parte de un conjunto patrimonial cuya preservación depende de la vigilancia permanente y del cumplimiento de las normas destinadas a proteger los bienes culturales del país.

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