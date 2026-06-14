Callao: Cierre de vía auxiliar de la Av. Colonial inicia el lunes 15 de junio, así será el plan de desvíos

Cierre de vía auxiliar de la Av. Colonial inicia el lunes 15 de junio, así será el plan de desvíos

Desde este lunes 15 de junio se cerrará la vía auxiliar de la avenida Óscar R. Benavides (Colonial) en Callao, en el tramo entre la calle Loa y la avenida Insurgentes, en sentido de este a oeste, por lo que el transporte público y privado deberá modificar temporalmente sus recorridos,

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) indicó que la restricción se aplicará de forma preventiva para retirar la tuneladora Delia desde la estación Insurgentes (E-04) de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao. La extracción requerirá una grúa de 600 toneladas, que elevará las piezas de la máquina desde una profundidad de 20 metros hasta la superficie.

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Los buses y demás unidades de transporte público desviarán por la calle Canchones o el jirón Tamarugal; luego seguirán por San Francisco, Loa y Coquimbo, y al llegar a Insurgentes harán un giro en U a la altura del cruce con la avenida Argentina para reincorporarse a la avenida Óscar R. Benavides.

Los vehículos particulares ingresarán por la calle Germandia y continuarán por San Francisco, Loa y Coquimbo. Después realizarán el retorno en U en la intersección de Insurgentes y Argentina para volver a la avenida Óscar R. Benavides.

La tuneladora "Delia" emerge en la estación Carmen de la Legua, completando un hito crucial para la Línea 2 del Metro de Lima y Callao. (Foto: MTC)

Las zonas intervenidas estarán señalizadas y contarán con apoyo de la Policía Nacional del Perú (PNP), orientadores y personal técnico de la ATU para facilitar el tránsito, según informó la Agencia Andina. Los componentes de la tuneladora se trasladarán a la planta de dovelas ubicada en la avenida Elmer Faucett, como parte de las obras de la Línea 2.

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Línea 2 tendrá 27 estaciones

La Línea 2, descrita por la ATU como el primer metro subterráneo del país, contará con 27 estaciones. A ese despliegue se suman 8 estaciones del Ramal de la Línea 4, según los datos oficiales difundidos por la entidad.

Con el túnel, el objetivo es que la experiencia del viaje sea más continua: menos transbordos a la intemperie, menos rodeos y un paso más hacia una red de transporte público con conexiones diseñadas desde la infraestructura.

Estación de la Línea 1 con más demanda de pasajeros

Durante los primeros cinco meses de 2026, la estación Gamarra se consolidó como la parada de trenes con mayor movimiento en la Línea 1 del Metro de Lima, según datos difundidos por la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU). El organismo reportó que entre enero y mayo se realizaron más de 8,2 millones de viajes desde esta estación, ubicada en el distrito de La Victoria, cifra que reafirma su papel como epicentro de la red de transporte.

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Gamarra encabeza el tráfico en la Línea 1 del Metro de Lima, supera los ocho millones de viajes| ATU

La demanda registrada en Gamarra superó al resto de estaciones, posicionándola como un punto neurálgico para el flujo de pasajeros en la capital peruana. De acuerdo con el balance presentado por la ATU, la segunda estación con mayor cantidad de viajes fue La Cultura, situada en el distrito de San Borja, con un total de 7,6 millones de desplazamientos en el mismo periodo.

El informe detalló que Bayóvar, en San Juan de Lurigancho, ocupó el tercer lugar con 6,9 millones de viajes, mientras que Villa El Salvador registró 5,6 millones de recorridos. Más adelante aparecen Miguel Grau (Cercado de Lima) con 5 millones y Angamos (San Borja) con 4,6 millones, según lo informado por la ATU.

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