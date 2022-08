Sobrina de Diego Bertie se retiró de redes sociales tras ser desmentida por Magaly Medina

Daniella Bertie borró todas las publicaciones de su cuenta de Instagram.

Magaly Medina criticó a Daniella Bertie, sobrina de Diego Bertie, por asegurar que los perros del fallecido actor ya habían sido adoptados. Al día siguiente, la joven maquilladora anunció en su cuenta de Instagram que había tomado la radical decisión de alejarse de la plataforma debido a todo el bullying cibernético que recibía.

“Los perritos han estado acompañados todo el tiempo y hace unos días los ha adoptado alguien muy cercano a Diego, que tiene el espacio para que ellos jueguen. Los adoptaron antes (del reportaje emitido en el programa de Magaly Medina)”, le dijo a un usuario, quien se mostró preocupado por el estado de los canes.

La ‘Urraca’ se mostró indignada con la sobrina del músico peruano, principalmente porque insinuó que los reporteros de ‘Magaly TV, La Firme’ no estaban haciendo bien su trabajo. Además, dejó en claro que las mascotas de Diego Bertie seguían viviendo en el mismo edificio de donde cayó el intérprete de “Qué difícil es amar”.

“Es mentira que los hayan adoptado. Hoy (25 de agosto) acudimos otra vez a la misma dirección y encontramos, a la 1:22 horas, a la señora Teodora, la nana de Diego Bertie, junto a los perritos. Ella los sacó a pasear por el parque. Fuentes nos informaron que recién a las 16:00 horas un carro retiró a los perritos a donde sería su nuevo hogar”, comentó incómoda.

Tras las declaraciones de Magaly Medina y la ola de comentarios negativos, la joven maquilladora no tuvo otra opción que eliminar todo su contenido de Instagram, sorprendiendo a sus más de 27 mil seguidores.

“El acoso y bullying en redes sociales ya llegó a otro nivel, por lo que he decidido borrar todo de mi cuenta. Por favor, un unfollow a este perfil si me sigues por el chisme, eres una cuenta falsa, o si eres una persona que viene a tirar hate”.

Asimismo, informó que usará su cuenta alternativa para mantener el contacto con personas cercanas y para trabajar con marcas de maquillaje. Posterior a ello, borró cualquier tipo de información que quedaba en su Instagram, incluyendo fotos, videos y publicaciones que le había dedicado a Diego Bertie.

Luego de emitido el informe de ‘Magaly TV, La Firme’, en donde un vecino señala que las mascotas de Diego Bertie fueron desamparadas tras la muerte del actor, los usuarios no dudaron en pronunciarse, pidiendo que no dejen solos a las mascotas que tanto amaba el músico.

“Por favor, denles amor a estos animalito. No los dejen solos. Diego no lo hubiera querido. Háganlo en homenaje a Diego”, comentó un seguidor en la cuenta de Instagram del artista.

“Ellos no pueden separarse. Si los adoptan tienen que ser juntos, Diego en una publicación lo dijo”, escribió otro.

“Por favor, ayuden los perritos están sufriendo mucho”, “Los amabas tanto Diego, por qué los dejaste. Aquí te extrañamos y no entendemos qué pasó”, “Pobrecitos los perritos, estarán sufriendo mucho sin su padre”, “Es ahora cuando se ve el verdadero amor. No sabemos los motivos pero yo ya me los hubiera llevado conmigo. Dios proteja a esas criaturitas”, son solo algunos de los cuantiosos mensajes que los usuarios escribieron en la red de Diego Bertie.

