Raúl Romero emocionado por formar parte de ‘La Voz Senior’: “Me gusta haber vuelto a la TV”

Raúl Romero emocionado por formar parte de 'La Voz Senior'

Después de estar años alejado de la pantalla chica, Raúl Romero está de regreso como entrenador en ‘La Voz Senior’, programa de canto para adultos mayores. A través de un video publicado en redes sociales, el recordado conductor de ‘Habacilar’ se mostró emocionado por formar parte de Latina TV y agradeció a sus fans por celebrar su retorno por todo lo alto.

“Aprovecho esta oportunidad un poco íntima y bonita, con este escenario inmenso y bello, para decirles que estoy muy contento. Me gusta haber vuelto a la TV, tenía otros caminos, estaba llenando mi vida con otras cosas. Pero sé que ustedes me esperaban, a quienes realmente lo hacían, quiero decirles que estoy contento”, expresó con una sonrisa en el rostro desde los estudios de grabación.

Incluso, se refirió a la vez que muchos usuarios se mostraron decepcionados porque no llegó a ser el conductor de ‘Esto es Habacilar’, espacio de América TV que terminó contando con Roger del Águila y Johanna San Miguel como presentadores oficiales. Según el músico peruano, sus fans lo esperaron pacientemente para cuando sea el momento indicado.

Raúl Romero será entrenador en La Voz Senior. (Foto: Latina)

“Gracias por su insistencia, por su cariño y por su lealtad. Gracias por reaccionar como han reaccionado cuando no sucedía lo que ustedes querían con respecto a mi regreso a la TV. Así que los quiero mucho, estoy contento, quiero que lo sepan”, finalizó en su mensaje.

La última vez que se vio al cantante en televisión fue cuando conformaba el panel calificador del fenecido programa ‘Tu Cara Me Suena’. Desde entonces, Raúl Romero se mantuvo lejos de las cámaras y se dedicó a su música, pues continuó ofreciendo conciertos.

Primera aparición en ‘La Voz Senior’

La noche del lunes 22 de agosto, Raúl Romero hizo su debut en el escenario de ‘La Voz Senior’ cantando y bailando su exitoso tema “Los Patos y Las Patas” junto a Eva Ayllón y Daniela Darcourt. Posteriormente, se unió René Farrait, exintegrante de Menudo, para interpretar todos juntos “Súbete a mi moto”.

La Voz Senior se estrenó con Eva Ayllón, Daniela Darcourt, Raúl Romero y René Farrait cantando sobre el escenario. (Latina TV)

Después de la presentación grupal, el ‘Cara de haba’ hizo su primer comentario como jurado cuando Elena Bautista, de 66 años, se paró en el set para entonar “Piel Canela”. Su voz logró cautivar a Raúl Romero, quien presionó el botón rojo segundos después de escucharla. Al momento de dar su punto de vista, se mostró emocionado por su historia de vida.

“A penas me volteé vi a una persona muy alegre a pesar de las adversidades. Cuando alguien que conocemos pierde a un ser querido, a veces no sabemos qué decirle. Siempre está en nuestra intención reconfortarlo, encaminarlo hacía la aceptación, pero a veces no encontramos palabras. Tú para mí has expresado esta imagen que yo necesito tener, que sigue adelante y que se reconforte. Elena eres un ejemplo”, expresó el cantante.

Cabe resaltar que el estreno de ‘La Voz Senior’ logró 7.3 puntos de rating en Hogares Lima y 6.8 en Hogares + 6 Ciudades, ubicándose en el undécimo lugar . El primer puesto fue para ‘Al Fondo Hay Sitio’, logrando 23.1 puntos de rating en Hogares Lima y 23.5 en Hogares + 6 Ciudades.

La Voz Senior está dirigido para concursantes de la tercera edad. | Latina TV

