Muertes por COVID-19 se incrementan en la última semana en medio de la cuarta ola de contagios en Perú

Los contagios de la COVID-19 continúan incrementándose conforme pasan los días y los casos acumulados ya alcanzaron la cifra de 3 millones 966 mil 898.

Según el reporte del Ministerio de Salud (Minsa) el último 6 de agosto se registraron 2 mil 595 nuevos casos y 20 fallecidos. Además, a la fecha mil 365 pacientes se encuentran hospitalizados, de los cuales 248 se encuentran en UCI con ventilación mecánicas. En tanto, solo 12 personas han recibido el alta hospitalaria.

El analista de datos, Juan Carbajal, advirtió que el reporte de fallecidos se ha incrementado desde mediados de junio.

“Hace 50 días fallecían entre 8 a 10 personas. En los últimos 7 días están falleciendo entre 40 a 50″, indicó a través de su cuenta de Twitter.

Además, indicó que el 75% no había completado su esquema de vacunación por un largo tiempo , y el 15% no contaba con vacunas, sobre todo el sector de la población de adultos mayores.

Hasta el 5 de agosto, ya se habían registrado casi 150 muertes, por lo que el especialista estimó que este mes superará la cifra de mil fallecidos. El 3 de agosto se reportó 52 fallecidos, la cifra más alta de lo que va de la cuarta ola de contagios.

Peruanos que perdieron la batalla contra la COVID-19

Desde el inicio de la pandemia en marzo del 2020, lamentablemente un total de 214 mil 637 personas perdieron la vida a causa del virus, según datos proporcionados por el Minsa.

Fue en la segunda ola de contagios, durante el mes de abril del 2021 donde más peruanos perdieron la vida, registrándose 23 mil 590 fallecidos.

Durante la tercera ola, en los meses de enero y febrero, en promedio por semana se registraba alrededor de 1 200 muertos.

La cifra fue disminuyendo y desde la semana 16 (17 al 23 de abril) a la semana 24 (12 al 18 de junio), se ha registrado un promedio de 80 fallecidos por semana.

A partir de la semana 25 (19 al 25 de junio), al inicio de la cuarta ola, la cifra de muertes se ha ido incrementando hasta llegar a la cifra de 138 durante la semana 28 (10 de julio al 16 de julio).

Cabe destacar que abril, mayo y junio son los meses que menos fallecidos han reportado desde abril del 2020, al inicio de la pandemia.

El mes de junio del 2022 registró la menor cifra, registrando 333 muertos a causa de la COVID-19.

En el mes de julio se superó la cifra de 800 fallecidos a causa de la COVID-19. La mayor cantidad de muertes se registró en la población mayor de 80 años.

Juan Carbajal señala que los adultos mayores que perdieron la vida tras contagiarse con el coronavirus no llegaron a aplicarse la tercera y cuarta dosis de la vacuna tras largo tiempo de la aplicación de la segunda y tercera dosis.

424 no contaba con la cuarta dosis, 187 no contaba con la tercera dosis, 22 no contaba con la segunda dosis, y 111 no se había aplicado ninguna dosis de la vacuna.

