Fiscalizadores de Lima arrebatan carrito de golosinas a menor de edad con autismo

Los fiscalizadores de la Municipalidad Metropolitana de Lima arrebataron un carrito de golosina a un adolescente que fue diagnosticado con autismo y problemas de audición. Esto ocurrió el pasado domingo 21 de agosto, el cual la herramienta de trabajo fue decomisada por los trabajadores.

Además, el carrito se encontraba lleno de productos que serían vendidos durante el día. La hermana del afectado, Vanesa Quiñones, indicó que seis fiscalizadores lo arrebataron de manera violenta.

“El día domingo, a las 8:30 de la noche, me fui al baño y mi hermano menor se quedó en el sitio con una carreta. Bajaron seis personas con cascos, uno lo agarró del cuello y los brazos para que no pueda soltarse. Al subir la carreta al camión, lo tiraron a mi hermano al piso y hay videos”, declaró a Latina Noticias.

Asimismo, indicó que una empresa que se ubica cerca de donde ocurrió el hecho les brindó los videos de la cámara de seguridad, por lo que pudieron corroborar lo narrado. En las imágenes se visualiza que los hombres de la comuna limeña arrebatan y luego suben el carrito a un camión.

La familia reclamó su herramienta de trabajo, pero les informaron que no existía ninguna en el depósito. Asimismo, este hecho afectó al menor por esta condición, lo cual los gastos que tendrán son superiores, como también no ha podido superar la pérdida de su padre, por lo que su estado de salud es difícil, ya que requiere terapias.

“Mi hijo se siente mal, se ha puesto triste porque su papá falleció y no puede superarlo. Él se siente mal: ‘mamá me quitaron todo’, él me llamó. Se siente culpable”, precisó su progenitora.

La madre del menor indicó que se dedica a la venta de golosinas desde hace más de 15 años. Además, detalló que la mercadería estaba valorizada en S/200 y el carrito en S/700.

Fiscalizadores de Lima arrebatan carrito de golosinas a menor de edad con autismo. Foto: Latina Noticias

Pronunciamiento de la Municipalidad

Por su parte, el gerente de fiscalización de la Municipalidad de Lima, Jonatan Ríos, mencionó que se encuentran realizando las investigaciones correspondientes, luego de conocer el caso.

“Una vez que hemos tomado conocimiento de los hechos hemos activado nuestro protocolo interno que es hacer una investigación rigurosa sumaria rapidísima para determinar si nuestros fiscalizadores han ejercido la fuerza de manera desmedida. Al margen de las condiciones del ser humano, sea personas con capacidades diferentes, mujer, en estado de gestión”, informó.

Además, detalló que aproximadamente en una semana estaría culminando con las indagaciones del caso para informarlas. También, confirmó que revisó el video y por ello inició las investigaciones con la finalidad de separar al responsable, hacer la denuncia y se encuentre a disposición de las autoridades.

“Yo pienso que por ser un tema muy delicado el día de hoy debemos tener el reporte del área legal”, sentenció.

