Renato Medina, actor de ‘El último bastión’, denuncia de estafa a reconocido director Michel Gómez

Actor Renato Medina denuncia estafa por parte del director Michel Gómez. (Instagram)

El actor Renato Medina, recordado por su participación en la serie peruana ‘El último bastión’, utilizó sus redes sociales para dar a conocer que habría sido estafado por el productor Michel Bernard Gómez y su socia Tania Dávila Pozo en el año 2016. Además, publicó la sentencia del segundo Juzgado Civil - Comercial del 2017

“Mediante resolución uno se admitió a trámite la demanda interpuesta por Renzo Medina Vassallo contra Michel Gómez y Tania Dávila, requiriéndose a estos últimos para que dentro del plazo de cinco días de notificados cumplan con pagar a favor de la parte ejecutante la suma de dinero....más intereses compensatorios y moratorios, costos y costas del proceso, bajo apercibimiento de iniciarse la ejecución forzada”, se lee en la resolución.

El artista nacional decidió romper su silencio y hacer público el tormento que viene viviendo hace más de cinco años a causa de inversión al arte que nunca se dio. “Con mucho pesar, pero aún en busca de que se haga justicia, comparto este comunicado a la opinión pública sobre Michel Gómez, productor y director, que actualmente se encuentra promocionando la película “La Pena Máxima”. Muchas gracias”, escribió en su cuenta de Twitter adjuntando una también su descargo.

Todo parece indicar que la promoción de su nueva cinta hizo que Renato Medina no aguante más y revele lo que le sucedió con el francés. Según relató en un extenso texto, en el año 2016 decidió entregarle parte de sus ahorros al director Michel Gómez para unas inversiones en beneficio del arte, quedándose en una difícil situación económica.

“La pena máxima la siento yo desde que Michel Gómez incumplió con la deuda contraída con mi persona en el año 2016 (...) El dinero prestado iba a ser destinado a unas inversiones de arte que resultaron ser falsas. Perdí parte de mis ahorros en esas supuestas inversiones. El resultado fue el inicio de severos cuadros de depresión y ansiedad con los que tuve que lidiar por años, además del evidente golpe económico que una situación así significa para una artista”, se lee en las primeras líneas.

Asimismo, detalló que la deuda nunca pudo ser cobrada porque Michel y Tania tenían sus cuentas bancarias intervenidas por las autoridades, además, de haber transferido sus bienes a terceras personas para que utilicen sus cosas como pago de lo debido. Además, Renato Medina aseguró que no planea enviar a la cárcel a los culpables.

“Con esta sentencia también tengo la oportunidad de iniciar un proceso penal en su contra, pero ya decidí hace tiempo que no enviaría a ningún ser humano a la cárcel, aunque estos no actúen precisamente con humanidad. Tiempo después, Michel Gómez salió en los medios a decir que no le debía nada a nadie y que había quedado absuelto de todo. Esto es una mentira pues existe una sentencia a mi favor. Michel Gómez evadió la justicia para así evitar el cobro de la deuda declarada judicialmente y ahora tiene la posibilidad de colaborar tranquilamente en películas financiadas con dinero del Estado”, agregó explicando que la reciente película del guionista está a nombre de su hijo, por lo que el Gobierno no pudo negarse a darle el dinero.

Finalmente, relató que la última vez que conversó con Michel Gómez fue para acordar las fechas de pago, no sin antes avisarle que corría peligro de ir a la cárcel por negarse a pagar. Sin embargo, según el actor, al poco tiempo de desentendió de lo pactado y su respuesta final fue: “Bueno pues, iré a la cárcel entonces”.

