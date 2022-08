PNP capturó a integrantes de organización que realizó fraude informático por más de 1 millón de soles

Fraude cibernético se incrementa en el Perú.

Tras una persecución realizada por meses de planificado seguimiento, la Policía Nacional del Perú logró capturar a 9 integrantes de una presunta organización criminal que realizaría robos y fraudes cibernéticos.

Según miembros de la Fiscalía de la Nación, la captura de los delincuentes, se habría logrado gracias a la contribución de un colaborador eficaz que decidió brindar detalles de cómo operaba esta banda, perjudicando a un centenar de ciudadanos que perdieron grandes sumas de dinero.

Asimismo, detallaron que agentes de la PNP detuvieron a los implicados acusados de cometer fraude informático por más de un millón de soles durante un operativo desarrollado en los distritos de Lima y Callao, así con en la ciudad de Iquitos.

Por otro lado, indicaron que, como parte de esta intervención, se allanó un total de 10 inmuebles bajo la dirección del fiscal provincial Carlos Eduardo Meza Trujillo, quien realizó un trabajo en conjunto con la División de Robos de la PNP.

“También se intervino la vivienda de Carlos Falconí Villanueva, conocido como “zaza”, quien estaría a cargo de liderar la organización delictiva”, informó el fiscal.

Pero eso no es todo, la autoridad también comentó que hace unos meses, otros integrantes fueron intervenidos en flagrancia, tras defraudar las cuentas bancarias de la empresa agraviada.

Las personas que fueron detenidas durante el operativo son identificadas como: Franklyn Hernández Cotrina, Sebastián Rodolfo Ibarburu Ore, Marco Antonio Sono López y Cristhofer Richard Espejo Peralta.

Durante el operativo también fueron capturados Ana Paola Chauca Valderrama, Ana Moykan Calderón Tutusima, Marcos Alejandro Manco Mori, Cesar Tito Flores Flores y Jersson Luis Trillo Achulla.

Delincuentes habría estafado pro más de un millón de soles.

¿Qué es un fraude cibernético?

Especialistas en el tema explican que a través del phishing, los ciberdelincuentes engañan a los usuarios con páginas falsas que simulan ser los sitios web originales de los bancos o entidades financieras.

Para Ramón Gonzáles Tadeo, experto en ciberseguridad de la Universidad Católica, las víctimas suelen registrar o llenar ciertos formularios con sus datos personales y, con dicha información, las organizaciones criminales se aprovechan para realizar depósitos sin autorización, dejando muchas veces, sus cuentas bancarias en cero soles.

Por otro lado, aseguró que el canal donde más se realiza el fraude cibernético, está distribuido de la siguiente manera: el 92% es por comercio electrónico y de banca móvil ( 78% respectivamente).

Signos que nos alertan de una estafa

- Los delincuentes suelen hacerse pasar por una entidad u organización muy conocida, por eso tener cuidado con los emails que abrimos o con los links que damos click.

- Normalmente, los estafadores envían emails o mensajes indicando que te ganaste un premio, monetario o material, para que optes con mayor rapidez por entrar a su página.

- Los delincuentes te suelen presionar para que actúes de inmediato. Frases como “en este momento”, “única oportunidad”, “cliente favorito”, son los que normalmente usan para presionarte.

- Estos estafadores, te envían un número de cuenta, teléfono o alguna modalidad directa, para que hagas un desembolso o envíes datos privados que no debes compartir de ninguna manera.

¿Cómo prevenir la ciberdelincuencia?

- Siempre hacer una copia de seguridad de todos tus documentos y archivos importantes. Porque si entran con un sistema de estafa a tu computadora o celular, puedes perder información importante que posiblemente, no logres recuperar.

- No uses conexiones de WIFI públicas o gratuitas en lugares nunca antes visitado o de dudosa reputación. No confíes en cualquier red para vincular tus equipos.

- No realizar compras por internet ni transacciones desde otras computadoras o celulares que no sean tuyos, porque tus datos pueden quedar registrados y podrían ser utilizados sin tu autorización.

