Verónica Linares y el duro momento que pasó por la muerte de Diego Bertie: “Preferí no hablar, fue impactante”

Verónica Linares se refirió sobre la entrevista que le hizo a Diego Bertie, fallecido actor. (Instagram)

La muerte de Diego Bertie impactó a los peruanos la mañana del 5 de agosto, cuando los medios informaron a primera hora que el cantante había caído del piso 14 del edificio donde vivía en Miraflores. Verónica Linares, periodista de América TV, anunció la noticia con el rostro desencajado.

“Nosotros estábamos desde muy temprano manejando esta noticia por lo importante que ha sido Diego Bertie para Federico Salazar, Katia Condos y para América TV, no queríamos apresurarnos. Es un momento muy difícil para nosotros”, expresó durante la transmisión de ‘América Noticias: Primera Edición’.

Una vez terminó el noticiero, la periodista de 46 años prefirió no emitir comentario alguno en sus redes sociales, ni declarar a la prensa que la buscaba desesperadamente. ¿La razón? La entrevista a Diego Bertie que colgó en su canal de Youtube, un día antes de su lamentable muerte.

“Fue muy duro eso. Cuando sucedió (su muerte), muchos me llamaron para que comentara porque tuve la última entrevista. Pero fue muy duro... yo preferí no hablar, ni tocar el tema porque ha sido impactante”, reveló en entrevista con Infobae.

Aún tocada por el deceso del actor, Verónica Linares, dueña de su propio espacio de entrevistas ‘La Linares’, prefiere guardar consigo los recuerdos de aquel último encuentro. “Me llevo muchos (mensajes de la entrevista). Fue tan duro que ni siquiera puedo hablar sobre eso”, añadió.

Diego Bertie en entrevista con Verónica Linares días antes de su muerte | VIDEO: Youtube / La Linares

Verónica Linares, de la TV a Youtube

Luego de su salida del Canal N, la periodista vio la oportunidad perfecta para dedicarse a su canal de Youtube ‘La Linares’, en donde acumula actualmente más de 50 mil suscriptores. En dicho espacio, entrevista a diferentes personajes del medio artístico.

“Hace unos días fui entrevistada en un canal de unos youtubers muy conocidos. Les dije que me sentía importante de estar allí y me dijeron que yo ya lo era. ¿Y verdad, no? Hay gente que solo me ve en redes sociales. Para mi hijo es más importante mi canal de Youtube. Hay generaciones que me llaman youtuber y otras que me llaman periodista. Y otros influencers ”, señaló a Infobae.

Además de ello, Verónica Linares confesó que quiere que Erick Elera, quien da vida a ‘Joel Gonzales’ de ‘Al Fondo Hay Sitio’, sea su próximo entrevistado. “Hasta a hora sigo esperando entrevistarlo. Me ha dejado en visto como hace dos meses. Es un hueso duro de roer”, declaró.

Verónica Linares inició su carrera periodística como reportera de '24 horas' y 'Buenos días, Perú'. Actualmente, es presentadora de 'América Noticias: Primera Edición'. (Instagram)

