Yenifer Paredes reveló que no recibió su título universitario por estar detenido

Yenifer Paredes en su intervención durante la audiencia de prisión preventiva en su contra por el presunto delito de organización criminal y otros. (Captura)

En la audiencia para determinar si Yenifer Paredes es sentenciada a 36 meses de prisión preventiva por los presuntos delitos de organización criminal, lavado de activos, entre otros, la cuñada del presiente Pedro Castillo le pidió al juez que le permita seguir realizando sus actividades cotidianas en libertad.

En la sesión que duró más de 10 horas, Paredes manifestó a las autoridades que siempre ha acudido a las citaciones cuando la han convocado y que “lo seguirá haciendo”, ya que no tiene intenciones de obstaculizar la labor de la justicia.

“Siempre he estado a disposición de la justicia, nunca he querido obstaculizar. No tengo ni una denuncia anteriormente a esto, soy una persona que quiere seguir estudiando, progresando , siempre que me han llamado de manera formal he asistido, y lo seguiré haciendo en la medida que sea llamada. Agradecerles y que se cumpla la normativa que hay”, comentó la mujer.

Asimismo, la hermana de la primera dama, Lilia Paredes, le dio a conocer al magistrado que, por estar detenida, no ha podido recibir su título universitario otorgado por la Universidad Nacional de Cajamarca en la carrera de Administración.

Yenifer Paredes y su hermana, la primera dama Lilia Paredes.

“Siempre estoy a disposición de las autoridades, lo he hecho desde que se dio la detención preliminar y lo quiero seguir haciendo, pero también quiero seguir con mi vida. Acabo de recibir un título universitario, no lo pude recibir por estar cumpliendo con la pena que me han dado por estos días, pero quiero seguir avanzando en mis estudios. No registro denuncias anteriores”, indicó Yenifer.

“Le comento que soy licenciada en administración en la Universidad de Cajamarca, he estado dedicándome a hacer mi tesis en la universidad, debería haber recibido el viernes el grado de licenciada en administración, y algunas capacitaciones”, continuó.

En otro momento de su manifestación, Paredes dio un estimado de cuanto gana mensualmente. “Trabajo de forma independiente, no le puedo dar un monto exacto. Percibo una remuneración por informes, pero varía. Un promedio de S/2.100 puedo percibir”, explicó.

Yenifer Paredes pide al juez que la deje seguir con su vida en evaluación de prisión preventiva por 36 meses. (Justicia TV)

Audiencia se suspende

A las 9 de la noche, el juez Raúl Justiniano suspendió la audiencia de pedido de prisión preventiva contra Yenifer Paredes. Será retomada este miércoles desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche. Trascendió que también se verá el pedido de prisión contra el alcalde de Anguía, Nenil Medina.

Cabe destacar que el fiscal Jorge García Juárez señala que el plazo de prisión preventiva por 36 meses es porque el peligro de fuga y obstrucción es latente. También indicó que realizará más diligencias sobre el caso de la presunta organización criminal que lideraría el presidente Pedro Castillo.

Según indagaciones por parte del Equipo Especial que tiene a cargo la fiscal de la Nación, Yenifer Paredes es la cuarta persona del entorno presidencial investigada por estos delitos. Además, se presume que la esposa de Castillo, Lilia Paredes, sea la coordinadora de la red de corrupción.

La fiscalía cree que la primera dama, de 49 años, “se encargaba de viabilizar, financiar y dar celeridad a los proyectos de inversión pública [...] a través de su hermana Yenifer Paredes, con conocimiento y venía de su esposo, Pedro Castillo”.

