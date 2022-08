Yenifer Paredes podría enfrentar 23 años de prisión de comprobarse delitos, afirmó fiscal

La cuñada del presidente de Perú, Pedro Castillo, Yenifer Paredes, podría enfrentar una larga condena, afirmó el fiscal.

La cuñada del presidente Pedro Castillo, Yenifer Paredes, podría recibir una pena mínima de 23 años de pena privativa de la libertad si es encontrada culpable de los presuntos delitos de organización criminal, lavado de activos y colusión agravada. Solo por colusión agravada son 15 años y por lavado de activos, 8 años.

Así lo hizo saber durante la audiencia de este martes, el fiscal Jorge García Juárez, del Equipo Especial contra la Corrupción del Poder. Recordemos que el Ministerio Público ha pedido que se evalúe dictar 36 meses de prisión preventiva contra Paredes Navarro. Dicha sesión se suspendió para este miércoles a las 10:00 horas.

“En este caso, la sumatoria asciende a 23 años y en la aplicación a la figura de la determinación de la pena por tercios en el presente caso correspondería aplicar la pena mínima de 23 años de pena privativa de la libertad efectiva. Por lo tanto, la prognosis de la pena supera en exceso la exigencia de que la sanción a imponerse sea superior a cuatro años establecidos en el artículo 268 letra b del Código Procesal Penal”, manifestó el representante de la Fiscalía de la Nación.

El abogado penalista Eduardo Roy Gates comentó en canal N, que hay elementos de convicción de sobra que han sido presentados por el Ministerio Público. Pero para imponer una prisión efectiva, la pena a imponerse debe ser superior a 4 años, y en este caso la pena sería de 23 años. Sostuvo que la prisión preventiva funciona como una medida cautelar, no es una sanción anticipada. Es como si existiese una deuda, donde el acreedor tiene derecho de pedir un embargo para garantizar que pueda hacerse cobro de una deuda.

“El asunto está en el peligrosismo procesal. Hay dos aspectos que se analizan, el primero es que exista peligro de fuga y que exista peligro de obstaculización de la actividad probatoria” , explicó. Agregó que la fuga tiene que ver con los arraigos, mientras más arraigo menos peligro de fuga.

Yenifer Paredes enfrentaría 36 meses de prisión preventiva. Foto: Agencia Andina

Sin embargo, el fiscal ha argumentado que Paredes Navarro no tiene arraigo domiciliario, tampoco arraigo familiar, porque no tiene hijos ni personas que dependan de ella. Y no cuenta con arraigo laboral, porque cuando le preguntan cómo trabaja, dice que fueron ingresos variables, y no giró recibos. Para Roy Gates, en este tipo de casos no solo vale la defensa argumentativa, sino la documental.

Palabra de Yenifer Paredes

Por su parte, Dionicio Quesnay, abogado de Yenifer Paredes, aseguró que su patrocinada cuenta con arraigos de calidad y que el fiscal no ha acreditado en forma clara cuál sería el origen ilícito del dinero que le atribuye.

Refirió que para una prisión preventiva debe existir una sospecha grave, casi certidumbre de la existencia del delito y que la fiscalía, a su juicio, solo presentó “conjeturas y subjetividades para investigar” , no suficientes para una prisión preventiva.

En una breve intervención, Yenifer Paredes dijo en todo momento ha colaborado con la justicia cuando ha sido requerida y que continuará a disposición de las investigaciones. En ese sentido, pidió al juez que se le permita continuar con su vida y con sus estudios.

SEGUIR LEYENDO