Tito Silva lanza nuevo tema con Luis Carreño, la voz oficial de Bob Esponja

Lo hizo de nuevo. El ingenio de Tito Silva no tiene límites y esta vez se juntó con la voz oficial de ‘Bob Esponja’, Luis Carreño para grabar una nueva canción llamada ‘Kesezo, pintamos toda la casa’.

Pero esta no es cualquier canción, parte de la letra está basada en el audio de la caricatura Bob Esponja que se transmitió hace algunos años, por el canal de Nickelodeon. El audio se ha convertido en tendencia en la sredes sociales y sobre todo en TikTok, donde los cibernautas publican videos y lo han convertido en viral.

Este material se estrenó el último lunes 22 de agosto, en el canal de Youtube de Tito Silva Music, cuenta con imágenes en Barranco, Lima y en Miami, donde reside el actor de doblaje, Luis Carreño.

Además, en el video se puede ver la participación del venezolano y varios tiktoker nacionales como Alfa, Karla Puppo, Aderichan, Carlos Espinal, entre otros. Y tiktokers internacionales, tales como los colombianos Camilo Arévalo y Paula Pinzón.

La cinta musical está totalmente dirigido al público que prefiere las redes sociales. Además, el actor de doblaje Luis Carreño lo ha compartido en sus plataformas digitales.

Otro aspecto que llama mucho la atención es la letra. Inicia con una advertencia “Oh el mar, un lugar donde podrás disfrutar de una canción que nadie pidió. No, no es otra versión del Bebito Fiu Fiu”.

Esto en referencia que hace poco Alberto Silva sacó una nueva versión del ‘Mi bebito fiu fiu’ pero sin la melodía de la canción ‘Stan’ de Eminen y Dido porque tuvo problemas con los representantes del cantante estadounidense al usar la melodía sin permiso y sin pagar los derechos de autor.

La canción ‘Kesezoo, pintamos toda la casa’ tiene pocos días de haberse estrenado en Youtube y ya tiene un poco más de 207 mil visualizaciones.

Reacciones en redes sociales

Los seguidores de Tito Silva, han querido expresar todo su cariño y felicitaciones por su nuevo tema. Le han dejado los siguientes mensajes en su canal de Youtube:

“Grande Tito ahora si como debe ser con tu grupo de pop, funk, comic rock”. “Tito eres un éxito mundial, todo un orgullo para el país, gracias por tanto”. “Muy bueno no paro de escucharlo aquí en youtube y por face”, “Grande Tito Silva”.

Y en si cuenta de Facebook, los seguidores también han dejado mensaje que les gusta mucho el nuevo producción musical.

“No, no es otra versión del Bebito fiu fiu, me encanta” ,”Se escucha muy bien Tito Silva y el video está muy bueno, por lo poco que he visto, felicitaciones”. “Me encantó quien no ha gritado alguna vez kesezo”.

¿Quién es Luis Carreño?

Luis Carreño es un actor de doblaje, de nacionalidad venezolana, con 30 años de experiencia en la industria del cine y publicidad. Es sumamente conocido por ser la voz de Bob Esponja, en la serie del mismo nombre, desde hace 20 años, específicamente desde la segunda temporada hasta la actualidad.

Además de ser la voz de Perro en CatDog, Martin Mystery, Max Steel y recientemente Tenya lida en My Hero Academia. Y ha prestado su voz para importantes marcas para el mercado hispanohablante en Estados Unidos y la región de Latinoamérica.

