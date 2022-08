Tito Silva reacciona a video de fans cantando ‘Mi bebito fiu fiu’ a Noah Schnapp: “El mounstro que he creado”

Tito Silva reaccionó a video de fans cantando 'Mi bebito fiu fiu'. (Foto: Composición)

Tito Silva sorprendió a propios y extraños al publicar un video de su reacción al ver que las fanáticas de Noah Schnapp le cantaron su tema ‘Mi bebito fiu fiu’ en su último día de visita a Lima. Pese a que no conoce el idioma, el actor de Stranger Things se mostró divertido al oír la música.

En el clip que publicó en sus redes sociales, se ve al productor musical viendo cómo todas las seguidoras del actor cantan al unísono “caramelo de chocolate empápame así, como un piono de vitrina, enrollame así.”. De inmediato, él se echa a reír y solo atina a decir “no, no, no”.

“Aquí viendo las consecuencias del mounstro que he creado”, escribió en la descripción de su video. Sin embargo, también ancló un comentario en el que se sinceró un poco más sobre lo que siente por esta canción.

Tito Silva reacciona a video de fanáticas de Noah Schnapp cantando 'Mi bebito fiu fiu' (Video: Facebook)

“Esta canción está maldita. Repito, está maldita. Traté de olvidarla, de sacarla de mi mente, de pasar la página, pero no se puede”, escribió. Este comentario ha alcanzado más de mil reacciones en Facebook.

El video ya cuenta con más de 100 mil reproducciones, además de más de 9 mil reacciones en la misma red social. Pero, lo más curioso fueron los comentarios de los seguidores quienes se divierten con la aún ‘existencia’ de ‘Mi Bebito fiu fiu’.

“Esa canción se la van cantar a todos los artistas que vengan al Perú”, “Es tu one hit wonder, te acompañará a donde vayas, y estará difícil que saques otra así”, “Saca el bebito fiu fiu 2″, “La mejor canción peruana y la que más lejos ha llegado jajajaja”, “Amigo se salió de control jajaja full éxitos”, escribieron algunos cibernautas.

¿POR QUÉ RETIRÓ LA CANCIÓN DE LAS PLATAFORMAS DIGITALES?

‘Mi bebito fiu fiu’ comenzó a ganar gran popularidad en redes sociales de manera internacional, luego de que Bad Bunny cantara un pedacito del tema en uno de sus en vivos de Instagram.

Casi de inmediato, el tema se volvió un viral de Tiktok e incluso comenzó a ser más escuchada en Spotify. Pero, pese a que esto era una gran vitrina para su creador Tito Silva, los derechos de autor podrían jugarle una mala pasada legalmente.

Como se recuerda, el tema del productor peruano se basa en la canción Stan de Eminen, por lo que su gran popularidad podía haberle traído una demanda millonaria de parte de los creadores. De inmediato, Silva tomó una primera medida de ‘protección’ y cambió el título de la canción a ‘Mi Bebito Fiu Fiu’ -Parodia (adaptación de la canción Stan de Eminem y Dido).

Pero, no pasó mucho tiempo para que decidiera eliminar la canción de todas sus plataformas digitales. Pese a ello, aclaró que no había ningún problema con los creadores de la melodía por los derechos de autor, sino que todo iba al hecho que fue utilizado para una parodia política peruana.

“Les voy a explicar lo que ha sucedido. Nosotros ya hemos tenido una conversación súper bacán con las personas que gestionan los derechos de la canción original, digamos que esto no va por un tema de derechos de autor, ellos entienden que es una parodia, pero es una parodia con un contexto política peruano y eso me imagino que les puede causar cierta incomodidad. Yo lo entiendo y comparto, por esa razón ya no está disponible en las plataformas de streaming, además que decidí retirarlo de mis redes sociales”, explicó en un video.

Pese al éxito que tiene ‘Mi bebito fiu fiu’ en las redes sociales, su creador, Tito Silva, eliminó el tema de un momento a otro.

