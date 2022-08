Perú Libre no busca apoyar a Pedro Castillo con la denuncia constitucional contra Fiscal de la Nación

Foto de archivo: Pedro Castillo cuando era candidato a la presidencia por el partido Perú Libre.

La congresista de Perú Libre, Kelly Portalatino, dio más detalles sobre la intención que tuvo su bancada al presentar una denuncia constitucional en contra de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides Vargas, a quien buscan inhabilitarla de la función pública.

En una entrevista para Canal N, la vocera del partido del lápiz aseguró que este recurso no se presentó para tratar de beneficiar al presidente de la república, Pedro Castillo. Según explicó, la mayoría de sus correligionarios acordó buscar sancionar a Benavides debido a que habría infringido dos artículos de la Constitución Política del Perú con decisiones que tomó luego de asumir el cargo de fiscal de la Nación

“Nosotros en la bancada de Perú Libre no estamos apoyando al señor presidente Pedro Castillo, quiero dejar en claro que esta denuncia constitucional está basada a través de un acuerdo, de un debate en asamblea de los colegas congresistas y del cual hemos tomado una posición”, le dijo al periodista Jaime Chincha.

“Habría una selectividad de parte de la fiscal de la Nación que estaría infringiendo el artículo 146 y el 159 de las Constitución, donde está movilizando a los fiscales que llevan el caso de ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’ y de la hermana, que ha sido acusada por cohecho y asociación ilícita”, precisó.

Denuncia de Perú Libre

Como se recuerda, la bancada de Perú Libre presentó una denuncia constitucional contra la fiscal de la Nación ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República.

Esta acción llega en medio de las cinco investigaciones que tiene la titular del Ministerio Público contra de Castillo Terrones por diversos delitos como organización criminal, colusión, tráfico de influencias, entre otros.

En el escrito, al que accedió Infobae, la agrupación del lápiz señala que Benavides habría infringido la Constitución porque cometió la supuesta comisión de los delitos de abuso de autoridad y obstrucción a la justicia en agravio del Estado. Por ello, proponen que sea inhabilitada por un periodo de ocho años de la función pública.

“La referida fiscal de Nación, apenas asumió al cargo, de manera abrupta y prepotente, removió a la fiscal suprema Bersabeth Felicitas Revilla Corrales, quien estaba investigando a la jueza superior Emma Benavides Vargas (hermana de la fiscal de la Nación), por los presuntos delitos de cohecho y asociación ilícita para delinquir en la modalidad de organización criminal”, se lee en el documento.

Denuncia constitucional contra Patricia Benavides.

Buscan amedrentar a fiscal

Por su parte, el congresista Carlos Anderson señaló que se busca amedrentar a la titular del Ministerio Público. “Perú Libre y sus allegados siguen apoyando al presidente sin importar qué y ese apoyo de carácter político tiene diferentes manifestaciones, una de ellas es su particular interés es en relación a la fiscal de la Nación”, declaró en diálogo con Exitosa.

Añadió, además, que las personas que solicitan el cierre del Parlamento en cada actividad pública del mandatario cuentan con “un profundo sentimiento antidemocrático” y deben respetar que en una democracia representativa “existe el balance de poderes”.

“El Congreso de la República no es popular, su trabajo es complejo, no es necesariamente transparente, hay intereses muy particulares. Los partidos políticos en general no representan los intereses de la ciudadanía. Tenemos una democracia imperfecta que necesita ser mejorada, pero la forma de mejorarla no es cerrando el Congreso”, aseguró el parlamentario.