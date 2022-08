Michelle Alexander quiere llevar la historia de Bryan Arámbulo a la TV: así reaccionó el cantante

Bryan Arámbulo emocionado con propuesta de Michelle Alexander. | América TV

Después que Michelle Alexander invitará al concursante Diego Cruz a su taller de actuación, pues le veía condiciones para ser incluso protagonista de una de sus series, la productora de Del Barrio Producciones sorprendió una vez más en ‘La Gran Estrella’ tras anunciar que sabía de la historia de Bryan Aránmbulo y que quería conocer más.

“Escúchame, acabo de contar tu historia y creo que la voy a conocer más, y ya tú sabes Gisela”, fueron las palabras de Michelle Alexander este último sábado 20 de agosto tras ver la presentación de Bryan Aránmbulo junto a Nuria Mayor, a quien reforzó esta semana.

Ante la consulta de cómo había tomando esta posibilidad de que su vida se vea en la TV, el cantante indicó que estaría encantado.

“Es impresionante lo que vengo haciendo y hasta el día de hoy no me la creo. Siento que he logrado muchas coas maravillosas”, señaló el cantante.

Respecto a la serie autobiográfica señaló: “Yo encantado por esa parte, es muy importante. Wow, si pudiera sentarme con Michelle para mi es un honor, respeto mucho su trabajo, la admiro demasiado”, señaló.

Asimismo, destacó que está presto a contarle toda su historia a Michelle Alexander.

“Cuando guste puedo sentarme con ella para tomar un café o un vino para poder contarle toda mi vida y abrirle mi corazón y poder conectarme con ella. Ella ya se encargaría de qué puede pasar mañana”, indicó bastante emocionado tan pronto terminó el programa.

Cabe recordar que Bryan Aránmbulo cantó junto a Nuria Mayor para asegurar su permanencia en el concurso. Ellos compitieron con Manuel Aumaitre y su refuerzo Brunella Torpoco. Aunque tuvo menos calificación, el jurado decidió darle una nueva oportunidad para seguir en carrera.

¿Quiénes son los sentenciados de este tercera gala?

Manuel Aumaitre y Diego Cruz quedaron en sentencia este último sábado 20 de agosto, y deberán batirse a duelo la siguiente semana para luchar por su permanencia.

Manuel Aumaitre y Diego Cruz cayeron en sentencia en La Gran Estrella. | América TV

Michelle Alexander y la propuesta de actuación a concursante

En la segunda gala de ‘La Gran Estrella’, Michelle Alexander invitó a Diego Cruz a que sea parte de sus talleres.

“Quiero decirle a Diego que cuando termine ‘La Gran Estrella’ esta temporada, si te interesa seguir el camino de la actuación, porque me encantaría que te quedes a estudiar con nosotros, creo que tienes ese... pero falta rocoto, si estás interesado”, declaró la también productora, quien tiene más de 35 años de experiencia realizando diversos programas.

SEGUIR LEYENDO