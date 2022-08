La Voz Senior: Participante invidente pasa la audición y se lo dedicó a su madre fallecida

La Voz Senior 2022. Participante Coco Miñan dedica su audición a su madre fallecida y su padre que está en casa de reposo. (Latina Televisión)

La segunda temporada de ‘La Voz Senior’ 2022 se estrenó esta semana y cada participante cautiva con su voz a los jurados y con sus historias de vida a los televidentes que no dejan de pronunciarse en redes sociales encantados con los concursantes mayores de 60 años.

Uno de los casos que se dio a conocer fue el de Don Coco Miñan, un músico de 64 años que es hijo único y se ha dedicado toda su vida a cantar en diferentes orquestas nacionales. Vivía con sus padres toda su vida en el Callao.

“ Soy una persona que ama el criollismo, a los cinco años grabé mi primera canción y desde de 1981 comenzó mi carrera musical . Mi abuelo paterno cantaba mucho en el norte y mi padre hacía una excelente segunda voz, todo ese impulso me lo dieron de muy niño”, contó en el video de su presentación.

Sin embargo, hace dos años perdió a su madre y se vio obligado a llevar a su padre de 90 años a una casa de reposo porque ya no lo podía cuidar y tenía que hacerse muchos chequeos médicos, debido a que ha perdido la vista del ojo derecho.

Luego llegó el momento de su presentación y conquistó a todos los jurados de ‘La Voz Senior’con su interpretación de la canción “Sincera Confesión”. La primera en voltear fue Eva Ayllón, luego fue Daniela Darcourt quien bloqueó a ‘Mamá Eva’ sin que se dé cuenta. Después volteó René Farrait y finalmente Raúl Romero.

Daniela le dio la bienvenida y le preguntó a ‘Don Coco’ hace cuánto tiempo se dedicaba a la música. Don Coco respondió: “ He cantado algunos añitos en diferentes orquestas peruanas y soy ahijado humildemente del Arturo Zambo Cavero y Doris Angulo”.

Luego intervino Eva Ayllón y Raúl le comentó que no podía pelear por el concursante porque se encontraba bloqueada. En ese momento la cantante de música criolla se mostró bastante sorprendida y disgustada, en primer momento pensó que Raúl había sido el que la bloqueó. Sin embargo, no dejo que esto impida que conozca un poco más a Don Coco Miñan.

Eva Ayllón le preguntó a qué se dedicaba el participante y Don Coco contó que es una persona que perdió la vista hace 14 años, no obstante que eso no impedía a dedicarse a la música. “U n familiar me inscribió al concurso sin que yo sepa porque me dedicaba a cuidar a mi padre, ya que vivíamos con mi madre, pero hace dos años falleció y tuve que llevarlo a una casa de reposo”, detalló Don Coco Miñan.

Por su lado, Eva Ayllón le dijo que cantaba hermoso y que en el momento de los robos del concurso será su revancha. “Yo sé que te voy a robar, porque esta maldad se paga”, pronunció.

Luego Raúl Romero quiso saber cómo pasa sus días el participante y con quien había venido. Miñan comentó que dos amigas de su infancia lo habían acompañado a la audición y también indicó que años atrás conoce a Raúl Romero y Eva Ayllón.

Llegó el momento de la elección y Don Coco se sinceró y dijo que inicialmente había pensado en Eva Ayllón, pero como fue bloqueada no podía escogerla. Por ese motivo, es que la intérprete de ‘Mal Paso’ se acercó a darle un fuerte abrazo al concursante.

Don Coco se emocionó y voto algunas lágrimas, Eva le dio sus huayruros de la suerte y le dijo que va a estar con ella de todas maneras.

Finalmente, escogió a Daniela Darcourt como su entrenadora y ella le dijo que era bienvenido a su equipo. “Esta audición es especialmente para mi madre y padre que está en la casa de reposo. Con todo mi cariño y mucho amor va para ellos” , indicó Don Miñan.

