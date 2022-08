Ruby Palomino abrió su corazón y confesó que se está dando una oportunidad con su expareja

Ruby Palomino se está dando una nueva oportunidad en el amor. | América TV

Ruby Palomino regresó al programa de Gisela Valcárcel más imponente que nunca. Esta vez, la talentosa cantante asume el cargo de Reina, junto a Susan Ochoa, Michelle Soifer y Yahaira Plasencia. Ellas tienen la tarea de aconsejar a los integrantes de sus equipos.

Y así como ha mostrado todo su profesionalismo en el programa, también se ha dejado ver muy enamorada. Consultada por ello, Ruby Palomino no dudo en tocar el tema sin ningún problema.

“Sí, mi corazón está floreciendo, estoy dándome una oportunidad, es un exenamorado, y no me venga con que, “con el ‘ex’ no”, porque hay muchas cosas positivas”, aclaró la cantante.

Asimismo, resaltó que está segura de que cada uno ha mejorado y ha aprendido de los errores.

“Creo que cuando en el camino vuelves a cruzarte con alguien y ambos han ido aprendiendo cosas en el tiempo, entienden realmente de qué va todo. Estamos dándonos la oportunidad, uno no sabe lo que vaya a pasar, pero ambos estamos bien ”, señaló Ruby Palomino.

La cantante dejó bien claro que está apostando todo por este amor, es por ello que no duda en proyectarse con la persona afortunada.

“¿Proyecciones? A mí me encantaría, yo no soy de las que dice, “me voy a enamorar y voy a tener cuidado”, creo que los seres humanos debemos empezar a creer en el amor incondicional” , remarcó la joven, quien indicó que está dispuesta a vivir todas las experiencias que crea conveniente, si temor a un arrepentimiento.

“Quiero vivir todas las experiencias y si no funciona, pues no funcionó, pero quiero decir, “yo lo intenté, lo hice, lo entregué”. La vida está para vivirla, no para ponernos trabas”, sentenció.

Michelle Soifer, Ruby Palomino, Susan Ochoa y Yahaira Plasencia son las mentoras de La Gran Estrella. (GV Producciones)

Ruby Palomino, la reina de La Gran Estrella

Como se recuerda, Ruby Palomino está a cargo de un grupo de concursantes de La Gran Estrella. Ante ello, indicó que tiene un grupo bastante compacto, al que no ha dudado en aconsejar para que desarrollen más sus talentos.

“Les estoy aconsejando ser camaleónicos y, sobre todo, respetar siempre el escenario, en todo sentido. Por ejemplo, cuando mi padre falleció, al día siguiente, yo tenía que ir a grabar a un estudio, y lo hice. Yo le digo a mi equipo, “dejen un ratito a la persona y en el escenario fluyan”. Todo lo que yo les aconsejo es lo que he vivido y lo que me ha enseñado y me sigue enseñando la sicología”, concluyó.

¿Quiénes conforman el equipo de Ruby Palomino?

La cantante peruana Ruby Palomino inició su equipo con 3 concursantes: Julio César Norabuena, Nicolás Strauss, el hijo de Jean Paul Strauss que ha sorprendido con su talento, y Karen del Águila, quien fue la primera eliminada de la gala. Ella vendió todo su equipo de trabajo para despedirse de su querido Ucayali y enrumbarse a Lima. Sin embargo, no convenció al jurado.

SEGUIR LEYENDO