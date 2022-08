Propuesta de Pedro Castillo para que delincuentes trabajen en obras pública no es viable, señala exministro del Interior

Pedro Castillo propone que delincuentes vayan a hacer trabajos en obras públicas.

El presidente de la República, Pedro Castillo lideró hoy lunes la segunda sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec) en la ciudad de Trujillo, con la finalidad de articular acciones con las autoridades regionales y locales e integrantes de este organismo.

En un momento de su alocución, el mandatario se refirió a los delincuentes reincidentes, que salen de la cárcel y delinquen nuevamente, y regresan a prisión. Propuso que estos malhechores sean llevados a construir puentes, rehabilitar carreteras, construir hospitales, o realicen campañas de reforestación. “Que aprendan a llevar la alimentación trabajando” , dijo.

¿Es viable que un reo pueda dedicarse a trabajar en obras públicas? El exministro del Interior, Eduardo Pérez Rocha fue enfático al señalar que esto no se puede hacer, porque para que eso se ejecute se debe haber privatizado el aspecto del trabajo en los centros penitenciarios. “Para privatizar, el Estado tiene que dar una cantidad, sabemos que el Estado está dando S/12 por interno por día; entonces, es imposible”, indicó a Infobae.

Señaló que lo dicho por Castillo es algo declarativo, pero existe un desconocimiento total. Puso el ejemplo de Estados Unidos, donde sí se pueden llevar a cabo esas acciones porque se ha privatizado. “En ese caso, el Estado aporta para que la empresa privada se encargue de coordinar con las empresas públicas y privadas para hacer contratos, y de esos contratos una parte va para el que está detenido, haciendo labores de trabajo que le sirven como apoyo económico”, apuntó.

Respecto a la cumbre de Conasec, Pérez Rocha recordó cuando fue secretario general durante cuatro años, y señaló que antes se reunían más seguido para proponer medidas contra la inseguridad ciudadana. “Ahora se reúnen solo cuatro veces al año, con lo que no se puede solucionar nada, porque cada sesión dura una hora” .

Acotó que se cambió el aspecto del reglamento porque antes las reuniones eran una vez por mes en Palacio de Gobierno, y eso ha desaparecido. “Es algo que ha desaparecido y no existe el trabajo del Conasec. Es lamentable y por eso vemos que la delincuencia aumenta porque no se está trabajando como en el reglamento anterior” , expresó.

Sobre el caso Antauro Humala

El exministro también se refirió a la reciente liberación de Antauro Humala, condenado a 19 años de prisión, en el caso ‘Andahuaylazo’, por los delitos de homicidio simple, secuestro, daños agravados, sustracción o arrebato de arma de fuego y rebelión, pena que cumplía desde el 3 de enero de 2005, por lo que a la fecha ha purgado 17 años, 7 meses y 14 días.

En el caso de Humala Tasso se indica que el interno ha trabajado y estudiado durante su permanencia en la cárcel 3667 días, lo cual le ha permitido redimir su pena en 1 año y siete meses.

“Se supone que el comunicado del INPE hace ver que esto se ha llevado a cabo de acuerdo a la ley 28760, pero algo que se les ha pasado a penalistas y constitucionalistas es lo que dice en el artículo segundo de dicha ley sobre la improcedencia del indulto. La conmutación de la pena y derecho de gracia, señala que no procede el indulto ni la conmutación de pena ni la condena por delitos de secuestro y extorsión, tampoco el derecho de gracia a los procesados por tales delitos”, expresa Pérez Rocha.

Por otro lado, indica que se han olvidado que tenemos un nuevo Código Procesal Penal y el reglamento del derecho de conmutación de penas. “Es un juez, y no la comisión de Ancón II, la que concede la liberación por aspecto de estudio y trabajo. Además, allí se indica que no se puede dar derecho de gracia si no se ha cancelado el íntegro de la reparación civil” .

El general en retiro criticó la actitud de Humala Tasso, que incluso dijo estar orgulloso del Andahuaylazo. “Es decir, está orgulloso de haber asaltado la comisaría, de los cuatro policías muertos, de sustraer armamentos”, expresó. Finalizó indicando que no sería raro que Antauro pueda subvertir el orden interno para crear problemas.

