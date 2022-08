‘Esto es Bacán’: los nuevos integrantes del reality que harán su ingreso en la segunda fecha

Los nuevos ingresos de 'Esto es Bacán'.

‘Esto es Bacán’ se ha convertido en el nuevo espacio del programa ‘Sorpréndete’ de Rossana Fernández Maldonado y Gian Piero Díaz. La expectativa antes de su estreno fue muy grandes y es que se especulaba que se trataría de un formato como el de ‘Combate’ y ‘Esto es Guerra’.

Pero, los conductores desde un principio señalaron que se trataría de un estilo completamente diferente y no tendría nada que ver los reality de competencia que se ven hasta ahora. Según se dio a conocer y se vio en el primer programa, ‘Esto es Bacán’ tiene un corte más social y se encarga de apoyar a las personas que más lo necesitan.

Para ello, los competidores dan lo mejor de sí y, cada semana, llegarán nuevos integrantes para seguir ayudando a quienes lo requieren. Estos nuevos ingresos darán mucho de qué hablar.

¿Quiénes serán los nuevos integrantes de ‘Esto es Bacán’?

Valeria Flórez

Una de las confirmadas para este sábado es la conductora de ‘Un Día en el Mall’, Valería Flórez. La también Miss Latina Universal dejará de lado los prejuicios de chica reality y se suma a esta iniciativa por una buena causa. Ella se verá enfrentada a su compañera de conducción y amiga inseparable Andrea Arana, quien fue presentada la semana anterior en el programa.

Valeria Flórez estará este sábado en 'Esto es Bacán'

David ‘Pantera’ Zegarra

El deportista peruano que coronó campeón mundial de la Asociación Mundial de Boxeo, también llegará a ser parte de este nuevo equipo. El boxeador profesional regresará, luego de varios años, a un programa reality. Como se recuerda, la ‘Pantera’ Zegarra se convirtió en uno de los favoritos en ‘Combate’ y se espera su reencuentro con ‘Zumba’.

David Pantera Zegarra.

Rocío Miranda

La modelo y exvoleibolista profesional llegará a poner su granito de arena. Rocío Miranda no ha sido parte de ningún otro programa reality, sin embargo se conoció que ella hizo casting para ‘Combate’. Por otro lado, le ofrecieron ser parte de ‘Esto es Guerra’, pero se negó. Recientemente, comentó que llegará a ‘Esto es Bacán’ porque es un programa que ayuda a la gente.

Rocío Miranda. (Instagram)

Daniella Arroyo

Daniella Arroyo se convierte en uno de los rostros más nuevos del reality. La joven es una influencer que cuenta con más de 166 mil seguidores en Instagram y más de 170 mil en TikTok. Según explica en su perfil, es trujillana y actualmente vive en Lima. Además es actriz y modelo y tiene su propia marca de ropa.

Daniella Arroyo. (Instagram)

Gian Piero Díaz defiende ‘Esto es Bacán’

Luego del anuncio del nuevo programa de Willax, el programa ‘Esto es Guerra’ se convirtió en el espacio para lanzar algunas indirectas y burlas hacia este nuevo formato. Y es que, fueron Johanna San Miguel y Renzo Schuller quienes hicieron algunos curioso comentarios en alusión al nuevo programa, que no fueron muy bien vistos por su excompañero Gian Piero Díaz.

Por ello, cuando fue consultado sobre las indirectas que les manaron, señaló que ‘les cayó’. “De que nos cayó a nosotros, obviamente, y nos generó una molestia. En particular a mí también porque escuchar algo así llama la atención, pero creo que es parte de lo que se puede decir en el momento. No me voy a molestar por eso”, sentenció.

Gian Piero Díaz revela que se molestó de las burlas de EEG hacía Esto es Bacán. (Willax TV)

