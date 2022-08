Gino Peruzzi comparó el estadio de Matute con La Bombonera: “Es hermoso, se siente mucho el aliento”

El pasado en Boca Juniors del lateral argentino lo llevó a hacer esta similitud. También se refirió a Jefferson Farfán. (Willax Deportes)

Alianza Lima consiguió una importante victoria el último domingo 21 de agosto ante Sport Huancayo. Fue en el marco de la fecha 8 que los ‘blanquiazules’ lograron imponerse en los minutos finales con el gol de Wilmer Aguirre. Sin embargo, uno de los hechos que causaron sorpresa fue que el estadio Alejandro Villanueva lució repleto en un horario inusual (11:00 horas). En ese sentido, Gino Peruzzi destacó el aliento de los hinchas y comparó el recinto de La Victoria con La Bombonera.

En una entrevista que brindó para Willax Deportes, el defensor argentino confesó que quedó cautivado por el incansable apoyo de los fanáticos hacia el equipo cada vez que juega, más aún, tomando en cuenta que jugaron a una hora poco habitual, lo cual no fue un impedimento para que el escenario esté lleno.

“Cada vez que me consultaron por la hinchada de Alianza Lima, no encuentro palabras para describirla. Es impresionante la pasión que siente para con esta institución. A las once de la mañana el estadio estaba lleno, no entraba nadie. El aliento que se siente es increíble. Se parece a La Bombonera porque son estadios cerrados, entonces se siente mucho el aliento y es hermoso”, contó.

Celebración de un gol de Boca Juniors en La Bombonera con la hinchada alentando atrás. REUTERS

En efecto, Matute se ha vuelto cada vez más un segundo hogar para todo el entorno ‘aliancista’. Y es que no solo cuenta con ofrecimiento de diversos platos típicos peruanos, sino también que recientemente han aperturado una tienda, en donde podrán adquirir productos relacionados.

Toda esta experiencia ha causado que el hincha se siente más cercano al equipo de sus amores y disfrute de una jornada entera que incluye el encuentro por el torneo local. De hecho, lo ha llenado en más de una ocasión y en horarios hasta más tardíos, lo cual refleja el soporte incondicional hacia el plantel que conforma Alianza Lima y que fecha tras fecha lucha por el objetivo principal: el título nacional.

Ahora, el hecho de que el carrilero ‘gaucho’ haya militado en Boca Juniors le otorga cierta autoridad para decir esta afirmación. En ese sentido, jugó desde el 2015 al 2018 un total de 86 cotejos, en los que marcó 4 goles y brindó 3 asistencias. Ha vivido la presión de la fanaticada ‘xeneize’ en un estadio que retumba cada vez que juega el equipo local.

Gino Peruzzi en un partido con Boca Juniors en La Bombonera. (Getty Images)

Jugada del gol ante Sport Huancayo

Por otro lado, Peruzzi contó cómo se gestó la acción de la anotación de Wilmer Aguirre ante el ‘Rojo Matador’. “Veo al ‘Zorrito’ que picaba y que había un espacio en el medio. Por suerte le llegó y definió excelente”, comentó.

Y es que el exfutbolista de San Lorenzo fue quien habilitó al delantero de 39 años para que defina ante el portero Ángel Zamudio. En esa línea, no solo colaboró para la jugada del gol, sino que también se encargó de cerrar su zona y evitar que los ataques del cuadro provinciano prosperen en esa banda. Interceptó tres jugadas de peligro y tuvo una precisión en los pases del 91% (29/32).

El 'Zorro' abrió el marcador frente a Sport Huancayo por Torneo Clausura de Liga 1. (Video: GOLPERU).

Esperanza de jugar con Jefferson Farfán

Finalmente, Gino habló de la posibilidad de jugar con la ‘Foquita’. Sabe de su experiencia en el Viejo Continente en clubes de renombre como el PSV Eindhoven o el Schalke 04. Por tal motivo, confía en que pueda volver a jugar y compartir cancha.

“Lo he visto muchísimo jugar en Europa por los equipos que estuvo. La verdad, es que una carrera impresionante. Un jugador increíble nivel de selección y mundial, de los mejores. Espero que se recupere lo más rápido posible”, declaró.

