Wilmer Aguirre y el gol ante Sport Huancayo que le dio confianza a dos fechas del clásico ante Universitario

El Rasho anotó su primer y único gol en lo que va del 2022.

Wilmer Aguirre anotó para la victoria 1-0 de Alianza Lima frente a Sport Huancayo por la octava jornada del torneo Clausura de la Liga 1 2022 y fue suficiente para hacer delirar a toda la hinchada blanquiazul presente en el estadio de Matute, pero sobre todo darle al popular ‘Zorrito’ la confianza y tranquilidad necesaria a dos fechas del clásico del fútbol peruano ante Universitario de Deportes.

“Feliz por marcar porque buscaba tanto tiempo un gol que me dé confianza y tranquilidad, y ayer gracias a Dios se pudo dar... Gracias a Dios me llegó un pelota, Hernán (Barcos) hace como que la para o no sé si su intención era dejarla pasar o pararla, la cosa es que el balón siguió su curso y justo me quedó a mí para poder definir”, señaló Aguirre para Radio Ovación.

El 'Zorro' abrió el marcador frente a Sport Huancayo por Torneo Clausura de Liga 1. (Video: GOLPERU).

“Uno va viendo lo que está pasando desde fuera. Ayer la indicación del técnico fue que me mueva por todo el frente, buscar la espalda de los centrales, que es por donde podríamos hacer daño... Cuando te toque entrar, siempre hay que estar predispuestos para jugar, y marcar, en lo personal porque soy delantero y la exigencia es poder hacer gol, para llenarse de confianza y tranquilidad”, añadió el Rasho en referencia a las decisiones de Carlos Bustos durante el cotejo.

Aguirre entró como recambio de Pablo Lavandeira quien realizó una actuación positiva, con remates al arco contrario pero sin efectividad ni ubicación. A los 80 minutos, el estratega confirma su planteamiento y realiza su tercer cambio del partido. A los cinco minutos de su entrada en el campo de juego, el Zorrito remata para la victoria definitiva en el estadio Matute.

Después de sentenciar otro triunfo para el cuadro íntimo y su marcador invicto desde el inicio del torneo Clausura, con cinco partidos ganados y solamente un empate, el siguiente reto será el Clásico del fútbol peruano frente a Universitario de Deportes, duelo que está programado a ser el domingo 4 de setiembre a las 15:30 y, desde el plantel blanquiazul, se espera repetir la goleada del primer encuentro del 2022.

Esta vez el partido ante los ‘cremas’, será en Matute. “Uno cuando ve que el Clásico está muy cerca, uno se va motivando. Es importante ganar en Cajamarca (jornada 9 frente a UTC) para poder llegar al Clásico bien. Estos Clásicos uno se motiva con simplemente estar ahí, todos queremos jugar ese partido”, anotó el futbolista natal de Pisco.

Alianza Lima 4-1 Universitario: resumen del clásico peruano por Liga 1 2022. (Video: GOLPERU).

De otro lado, a sus 39 años, su renovación con la escuadra victoriana es un tema que no le inquieta, de momento. “Estoy enfocado en lo que queda del torneo, la renovación se da cuando uno hace las cosas bien, es algo que no me preocupa porque aún hay fechas de jugar. Estoy enfocado en volver a jugar una final, volver a campeonar, esa es la idea”, admitió el Zorrito. Su registro personal, con la última anotación, se sintetiza en 38 goles y 13 asistencias en 198 partidos vistiendo la camiseta de Alianza Lima. Su contrato con el club que lo formó desde las canteras está confirmado hasta finales del 2022.

