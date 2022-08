Carlos Bustos pidió jugar la Supercopa contra Sporting Cristal: “Es un título, hay que buscarle fecha”

Carlos Bustos mostró su deseo de disputar la Supercopa con Sporting Cristal.

Carlos Bustos brindó una conferencia de prensa después de la victoria de Alianza Lima sobre Sport Huancayo por el Torneo Clausura y realizó un pedido. El técnico argentino quiere jugar la Supercopa con Sporting Cristal. En este torneo se enfrentarían el ganador de la Liga 1 y la Copa Bicentenario del 2021.

La organización del fútbol peruano sorprendió a todos con un anuncio meses atrás, en el cual informó que el campeón nacional y el club que alzo el trofeo de la Copa Bicentenario iban a disputar un nuevo certamen llamado “Supercopa”. Tal y como ocurre en diferentes países del mundo.

No obstante, hasta la fecha no se ha programado dicho partido. Tras ello, Carlos Bustos, estratega ‘blanquiazul’, puso énfasis en la importancia de que se lleve a cabo en una reciente rueda de prensa.

“No tenemos fecha, no sabemos si se va a jugar la final con Cristal. Para mí es un título y hay que buscarle una fecha. No sé que esté pensando el rival, en lo particular nosotros también quisiéramos jugarla”, señaló.

De darse este torneo, Alianza Lima (campeón de la Liga 1) y Sporting Cristal (ganador de la Copa Bicentenario) se volverían a ver las caras en una final, como sucedió en el 2021 cuando el ‘equipo del pueblo’ terminó alzando el título del balompié nacional.

Carlos Bustos quiere enfrentar a Sporting Cristal en la Supercopa.

Según información del periodista Sandro Bazan, la Supercopa tenía como fecha entre la tercera o cuarta semana de agosto. Pero, al parecer esta podría retrasarse. Por otro lado, varias fuentes apuntan que la Copa Bicentenario no se realizará este 2022.

Alianza Lima venció a Sport Huancayo

Mientras tanto, el equipo de Carlos Bustos la pasa muy bien en el Torneo Clausura. El domingo pasado venció por la mínima diferencia al ‘rojo matador’ con un golazo de Wilmer Aguirre sobre los minutos finales.

De este modo, los ‘blanquiazules’ escalaron en la tabla de la segunda fase como también en el Acumulado. En ambas se ubican terceros con 16 y 49 puntos, correspondientemente. La hinchada ‘íntima’ se ilusiona con el bicampeonato.

Alianza Lima 1-0 Sport Huancayo: resumen y gol del triunfo 'blanquiazul' por Torneo Clausura de Liga 1. (Video: GOLPERU).

Cristal es el nuevo líder del Clausura

Su posible rival en la Supercopa también atraviesa un gran presente en el Clausura. Los dirigidos por Roberto Mosquera sufrieron para ganarle a Universidad San Martín, pero lo consiguieron con un gol agónico de Percy Liza.

Con este resultado, los rímenses escalaron hasta lo mas alto de la tabla de la segunda fase de la Liga 1. Comparten la punta con Atlético Grau, los dos con 17 puntos, pero, con mejor diferencia de goles. En cuanto al Acumulado, son segundos a una unidad del líder, Melgar.

Sporting Cristal 2-1 San Martín: resumen y goles del triunfo 'celestes' por Torneo Clausura de Liga 1 2022. (Video: GOLPERU).

Próximo partido de Alianza Lima

Alianza Lima querrá seguir alargando su racha de ocho partidos sin perder cuando visite a UTC en Cajamarca. Su cotejo está programado para el próximo domingo 28 de agosto a las 15:30 (hora de Perú) en el estadio Héroes de San Ramón. Su rival viene de ganarle 2-1 a Ayacucho FC en condición de local.

Próximo partido de Sporting Cristal

Sporting Cristal chocará con Universidad César Vallejo, en lo que podría ser uno de los compromisos más atractivos de la fecha 9. Este se llevará a cabo el domingo 28 de agosto a las 13:15 (hora local) en el estadio Alberto Gallardo. Los ‘poetas’ golearon 4-1 a Carlos A. Mannucci en el clásico trujillano.

