Crisis de los fertilizantes: Aún no se confirma la compra de la urea que licitó Agro Rural

A fines de julio, el Gobierno autorizó al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, de manera excepcional y extraordinaria hasta el 31 de octubre del presente año, la adquisición de urea hasta por 348 millones 887,735 soles para el inicio de la campaña agrícola 2022 - 2023, que debió comenzar hace 22 días.

Sin embargo, hasta ahora no se ha emitido la orden para la compra de urea por parte de la empresa que convocó Agro Rural, tras la descalificación del resto de postores.

De acuerdo al diario Gestión, hasta el viernes 19 de agosto, Agro Rural esperaba la confirmación de la firma italiana Unionsped SRL, la cual debería ser la proveedora del fertilizante. Pero las negociaciones entre esta empresa y Agro Rural (órgano del Minagri) aún no llegaban a un acuerdo.

Cabe indicar que cuando la buena pro no se da por algún motivo corresponde que el Estado invite a la siguiente empresa que quedó calificada la cual deberá expresar su conformidad por escrito, según explicó a ese diario el especialista en agronegocios Marco Vinelli.

Esto aún no ha ocurrido y Unionsped SRL no ha determinado su participación . Si este proveedor no acepta, el proceso quedaría desierto.

En tanto, Andrés Alencastre, ministro de Agricultura y Riego, ha indicado anteriormente que la urea que comprará el Estado llegará a mediados de setiembre como fecha límite “para garantizar la siembra de la campaña grande”.

La propuesta de Unionsped SRL sería entregar el fertilizante en un plazo de 44 días.

Fertilizantes para Andahuaylas

Por otro lado, el último fin de semana, el presidente de la República, Pedro Castillo, entregó más de 700 toneladas de fertilizantes para abastecer a un total de 760 familias productoras de la agricultura familiar de varios centros poblados del distrito de Santa María de Chicmo de la provincia de Andahuaylas.

Desde el Ejecutivo indicaron que estos fertilizantes tienen costo social subvencionado por el Gobierno, y entre ellos están: 197 toneladas de guano de las islas, 480 toneladas de abono orgánico gallinaza y 30 de otros fertilizantes compuestos de fosfato de sodio, monoamónico y nitrato de magnesio, el cual permitirá abonar cientos de hectáreas de los agricultores de esas localidades.

Para este caso, el monto de inversión es de aproximadamente 400 mil soles. El objetivo es mejorar los sistemas productivos y recuperar la competitividad agraria para dicha región.

Además, ante cientos de pobladores que se congregaron en el estadio del colegio Mariano Melgar Valdiviezo de la comunidad de Moyabamba Baja, provincia de Andahuaylas, el jefe de Estado exhortó al ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Andrés Alencastre a que los fertilizantes sean distribuidos a todos los agricultores, sin ninguna discriminación.

